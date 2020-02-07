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Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите

Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите
Общество,  Фото:правительство Забайкальского края
Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»

Как сообщал «Байкал-Daily», в России на прошлой неделе выявили два первых случая заболевания новым типом коронавируса – в Чите и в Тюмени. Заболевшим в Чите оказался 30-летний гражданин Китая Вань Юньбинь. Он дал интервью китайской газете «Пэнпай», где рассказал о своём состоянии, лечении, об отношении россиян. Интервью с китайцем приводит РИА Новости.

Вань Юньбинь приехал в Читу около трёх лет назад из города Наньчан юго-восточной китайской провинции Цзянси, в России он занимается бизнесом. У него русская жена и дочь, у них заболевание не выявлено, но они находятся в карантине под присмотром медиков. Мужчина сообщил, что в последнее время ни он, ни члены его семьи не были в провинции Хубэй, а заразиться он мог в январе в Пекине, когда ехал в лифте, в котором до этого была группа людей из Уханя.

Житель КНР рассказал, что почти весь январь с семьёй провёл в Китае, а 25 января приехал обратно в Россию. В тот же вечер у мужчины появились симптомы простуды, и они сразу обратились к врачам.

- Я много думал о том, почему и где я мог заразиться. Возможно, это произошло в лифте музея в Пекине. Когда мы в него входили, сотрудник нам сказал, что до этого в нём поднимались 2 человека из Уханя примерно час назад и больше лифтом никто не пользовался. Тогда, как мне кажется, я был к «Уханю» ближе всего, но других возможностей тоже не исключаю, - цитирует слова мужчины РИА Новости.

Житель КНР добавил, что местные жители очень волновались, когда появились новости о случае заражения в Чите, но простые люди в интернете его поддерживают.

- Сейчас я нахожусь в больнице в Чите, из симптомов в настоящий момент у меня только кашель, иногда, если кашляю сильно, то чувствую стеснение и незначительную боль в груди… Из-за болезни чувствую себя уставшим, не такой энергичный, как обычно… Мне дают лекарства, проводят медицинский осмотр. Российские врачи прописали мне всевозможные виды лекарств, лекарства от простуды, противовирусные, антибиотики, спреи от боли в горле. Российские доктора ещё не знают точно, как лечить эту новую болезнь, - рассказал он.

По его словам, он очень переживал, когда ему поставили диагноз, но постепенно успокоился и стал воспринимать болезнь как новую простуду, от которой пока ещё нет лекарства.

В интервью китаец отметил, что врачи к нему относятся хорошо и «работают в поте лица», питание ему предоставляется бесплатно. Мужчина, когда ничего не беспокоит, коротает время за просмотром фильмов.

- Я чувствую, что выздоравливаю, осталось дождаться, когда анализы покажут отрицательный результат и можно будет выписываться из больницы, - заключил он.


коронавирус медицинская помощь
 
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