Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите

Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»
Как сообщал «Байкал-Daily», в России на прошлой неделе выявили два первых случая заболевания новым типом коронавируса – в Чите и в Тюмени. Заболевшим в Чите оказался 30-летний гражданин Китая Вань Юньбинь. Он дал интервью китайской газете «Пэнпай», где рассказал о своём состоянии, лечении, об отношении россиян. Интервью с китайцем приводит РИА Новости.
Вань Юньбинь приехал в Читу около трёх лет назад из города Наньчан юго-восточной китайской провинции Цзянси, в России он занимается бизнесом. У него русская жена и дочь, у них заболевание не выявлено, но они находятся в карантине под присмотром медиков. Мужчина сообщил, что в последнее время ни он, ни члены его семьи не были в провинции Хубэй, а заразиться он мог в январе в Пекине, когда ехал в лифте, в котором до этого была группа людей из Уханя.
Житель КНР рассказал, что почти весь январь с семьёй провёл в Китае, а 25 января приехал обратно в Россию. В тот же вечер у мужчины появились симптомы простуды, и они сразу обратились к врачам.
- Я много думал о том, почему и где я мог заразиться. Возможно, это произошло в лифте музея в Пекине. Когда мы в него входили, сотрудник нам сказал, что до этого в нём поднимались 2 человека из Уханя примерно час назад и больше лифтом никто не пользовался. Тогда, как мне кажется, я был к «Уханю» ближе всего, но других возможностей тоже не исключаю, - цитирует слова мужчины РИА Новости.
Житель КНР добавил, что местные жители очень волновались, когда появились новости о случае заражения в Чите, но простые люди в интернете его поддерживают.
- Сейчас я нахожусь в больнице в Чите, из симптомов в настоящий момент у меня только кашель, иногда, если кашляю сильно, то чувствую стеснение и незначительную боль в груди… Из-за болезни чувствую себя уставшим, не такой энергичный, как обычно… Мне дают лекарства, проводят медицинский осмотр. Российские врачи прописали мне всевозможные виды лекарств, лекарства от простуды, противовирусные, антибиотики, спреи от боли в горле. Российские доктора ещё не знают точно, как лечить эту новую болезнь, - рассказал он.
По его словам, он очень переживал, когда ему поставили диагноз, но постепенно успокоился и стал воспринимать болезнь как новую простуду, от которой пока ещё нет лекарства.
В интервью китаец отметил, что врачи к нему относятся хорошо и «работают в поте лица», питание ему предоставляется бесплатно. Мужчина, когда ничего не беспокоит, коротает время за просмотром фильмов.
- Я чувствую, что выздоравливаю, осталось дождаться, когда анализы покажут отрицательный результат и можно будет выписываться из больницы, - заключил он.
Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»
Эту продукцию животного происхождения запрещено ввозить из Монголии
Организаторы обещают насыщенную программу
Специалисты дали советы по эксплуатации газового оборудования
Шэрээтэ лама Буда Цыденов расскажет о традициях празднования Сагаалгана
Участие в соревнованиях приняли восемь мужских команд
Состязания будут организованы в августе
Около пятисот горожан пришли на открытие выставки
Юная улан-удэнка выиграла всероссийский конкурс с помощью глиняной мыши
22 февраля во всех дацанах пройдёт ритуал очищения Дугжууба
Злоумышленники угнали автомобиль с парковки придомовой территории
Осуждённые нарисовали стенгазеты ко Дню борьбы с раковыми заболеваниями
Управляющие компании несут ответственность за ненадлежащую уборку сосулек
На налётчика возбуждено несколько уголовных дел. ВИДЕО
Правоохранители рассказали об основных видах мошеннических схем