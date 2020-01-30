Жителей Бурятии призывают отправлять фотографии предков, участвовавших в войне

«Сохраним родные лица Победы» - девиз акции по сбору фотографий



К 75-летию Великой Победы на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области возводится Главный храм Вооружённых сил России, на его территории также будет возведён мемориал «Дорога памяти», который увековечит миллионы имён участников войны.



В связи с этим министерство обороны призывает граждан отправлять им имена и фотографии предков, защищавших страну с 1941 по 1945 года. «Сохраним родные лица Победы» — это девиз акции по сбору фотографий.



Имена и снимки ветеранов будут храниться в общедоступной базе проекта «Дорога памяти» и размещены на одноимённом памятнике на территории парка «Патриот».



- Реализация масштабного проекта «Дорога памяти» требует кропотливой методологической работы по выявлению комплектов документов, выверке и ручной дедупликации баз данных для объединения сведений в единую запись по персоналии. Результатом станет единая база данных, насчитывающая почти 30 млн записей обо всех солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной армии. После формирования именных списков защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по каждой персоналии, - сообщают организаторы проекта.



Для того, чтобы портрет вашего родственника занял почётное место в «Дороге памяти» достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том числе на портале «Память народа». Но следует отметить, что на портале новую персоналию завести в рамках проекта не получится – фотографии можно добавлять только уже имеющихся в базе героев.



Кроме того, в личном кабинете пользователей существует возможность размещения истории семьи и подвига предка, дополнений и уточнений текущих данных о защитниках Отечества.



Проект призван объединить соотечественников идеей об увековечении всех участников войны, сохранения исторического прошлого, развития патриотизма, воинской славы России, он приурочен к 75-летию Великой Победы.



Загрузить фотографию участника войны можно по ссылке: https://pamyat-naroda.ru/

