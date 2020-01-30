Границу с Китаем в Забайкалье закрыли из-за коронавируса

Пока в России закрыта пешеходная и автомобильная граница с Китаем
Российские власти закрыли пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за бушующего в этой стране коронавируса.
- По решению оперативного штаба с четверга на пятницу (31 января) ограничиваем железнодорожное движение (между РФ и КНР). Поезда будут двигаться по маршруту Москва—Пекин, Пекин—Москва. Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Граница будет закрыта в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.
РИА Новости уточняет: также, по словам вице-премьера, Россия по решению оперативного штаба ограничит железнодорожное сообщение с Китаем с ноля часов с четверга на пятницу. Поезда будут двигаться по маршруту Москва — Пекин — Москва.
Решение о режиме авиарейсов в Китай примут не позднее пятницы.
Кроме того, Голикова сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.
Вспышка пневмонии неизвестного происхождения впервые произошла в конце декабря в густонаселённом городе Ухань в провинции Хубэй. Было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, ему присвоен индекс 2019-nCoV. На сегодняшний день известно о 7736 заболевших, 170 человек умерли. 124 пациента излечились от коронавируса. У еще 12 167 человек подозревают наличие этого заболевания.
Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, ФРГ и Финляндии.
Коронавирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение к глазам грязными руками.
Как сообщал «Байкал-Daily», был один больной с подозрением на коронавирус, но этот диагноз в итоге не подтвердился. В целом в Бурятии активно готовятся к возможному появлению короновируса, подсчитали даже количество противочумных костюмов.
Границу с Китаем в Забайкалье закрыли из-за коронавируса
Общество, Фото:
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