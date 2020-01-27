В Улан-Удэ госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус





Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайане, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.



В столице Бурятии в ночь с 25 на 26 января госпитализировали 36-летнего мужчину. Он прибыл из Сеула, до этого он побывал в Таиланде и Китае – путешествовал. В Улан-Удэ уроженец Забайкалья проездом.- Состояние у него улучшилось, оценивается как средней степени тяжести. Сейчас специалисты ждут из Новосибирска заключения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.Сегодня вечером заключение будет готово, и станет известно, болен ли человек коронавирусной инфекцией.В министерстве отметили, что всех прибывших из неблагополучных стран проверяют.