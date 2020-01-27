В Улан-Удэ госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Его состояние оценивается как средней степени тяжести
В столице Бурятии в ночь с 25 на 26 января госпитализировали 36-летнего мужчину. Он прибыл из Сеула, до этого он побывал в Таиланде и Китае – путешествовал. В Улан-Удэ уроженец Забайкалья проездом.
- Состояние у него улучшилось, оценивается как средней степени тяжести. Сейчас специалисты ждут из Новосибирска заключения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
Сегодня вечером заключение будет готово, и станет известно, болен ли человек коронавирусной инфекцией.
В министерстве отметили, что всех прибывших из неблагополучных стран проверяют.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайане, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Его состояние оценивается как средней степени тяжести
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