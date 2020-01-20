 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Января

19 Января

Популярное

Работа Бурятского гидрометцентра по мониторингу воздуха велась с нарушениями

Работа Бурятского гидрометцентра по мониторингу воздуха велась с нарушениями
Общество,  Фото:pixabay.com
Природоохранной прокуратурой проведена проверка

Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства в деятельности Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Город Улан-Удэ ежегодно входит в число наиболее загрязнённых городов Российской Федерации. Для решения имеющихся проблем, в первую очередь, необходимо организовать надлежащий мониторинг атмосферного воздуха на территории Бурятии, - отметили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Как показала проверка, проводимая в этой части работа Бурятского гидрометцентра ведётся с нарушениями и не является действенной, сообщили здесь.

На территории республики установлены 6 стационарных постов наблюдения: 3 поста в Улан-Удэ, 1 пост в Гусиноозерске, 1 пост в посёлке Селенгинск, 1 пост в селе Брянск Кабанского района.

- Вместе с тем, правила ГОСТ, регламентирующие основные критерии для определения необходимого количества постов и их расположения, не соблюдаются. Размещение постов не ставится в зависимость от численности населения и площади населённого пункта, что обязательно, - разъяснили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Прокуратурой установлено, что вопрос увеличения числа стационарных постов на территории Улан-Удэ не решён, полностью отсутствует мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в населённых пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Вокруг пяти установленных постов наблюдений не созданы охранные зоны.

По результатам проверки в адрес начальника Бурятского гидрометцентра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. За исправлением ситуации следит Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура. 
мониторинг воздух прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Художественный руководитель Русского драмтеатра Улан-Удэ планирует снять фильм
Художественный руководитель Русского драмтеатра Улан-Удэ планирует снять фильм
Общество, 20.01.2020
Сергей Левицкий снимет фильм «о корнях зла в нас самих»
В Иркутской области наградили полицейских за спасение людей на пожаре
В Иркутской области наградили полицейских за спасение людей на пожаре
Общество, 20.01.2020
Правоохранители эвакуировали 12 человек во время ночного пожара
В Гусиноозёрске состоялся районный турнир по волейболу «Кубок друзей»
В Гусиноозёрске состоялся районный турнир по волейболу «Кубок друзей»
Общество, 20.01.2020
Соревнование посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Маткапитал на первенца в России начнут выдавать уже в марте
Маткапитал на первенца в России начнут выдавать уже в марте
Общество, 20.01.2020
В Госдуме обещают рассмотреть внесённые законопроекты максимально быстро
В МВД по Бурятии стартовала ежегодная акция «Студенческий десант»
В МВД по Бурятии стартовала ежегодная акция «Студенческий десант»
Общество, 20.01.2020
Студенты вузов и ссузов республики познакомятся с работой подразделений органов внутренних дел
В Бурятии ищут пропавшую летом улан-удэнку
В Бурятии ищут пропавшую летом улан-удэнку
Общество, 20.01.2020
Баира Ринчинова ушла из дома 23 августа
Верховный шаман Бурятии подписал договор со священником вуду
Верховный шаман Бурятии подписал договор со священником вуду
Общество, 20.01.2020
Руководитель организации «Тэнгэри» Баир Цырендоржиев подписал договор о межконфессиональных отношениях
В Иркутске женщина стала жертвой «туроператора»
В Иркутске женщина стала жертвой «туроператора»
Общество, 20.01.2020
Она перевела мошеннику предоплату за поездку в Таиланд
Улан-удэнка украла заложенные серьги собутыльницы
Улан-удэнка украла заложенные серьги собутыльницы
Общество, 20.01.2020
Приятельницы заложили золотые серьги, чтобы купить алкоголь
Осуждённые в Иркутской области посетили крещенские службы
Осуждённые в Иркутской области посетили крещенские службы
Общество, 20.01.2020
Всего в крещенских службах приняли участие 559 осуждённых
В Улан-Удэ будут судить женщину, убившую приятеля своего брата
В Улан-Удэ будут судить женщину, убившую приятеля своего брата
Общество, 20.01.2020
Обвиняемая женщина ранее судима за убийство и кражу

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^