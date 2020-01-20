Природоохранной прокуратурой проведена проверка
Природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного законодательства в деятельности Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Город Улан-Удэ ежегодно входит в число наиболее загрязнённых городов Российской Федерации. Для решения имеющихся проблем, в первую очередь, необходимо организовать надлежащий мониторинг атмосферного воздуха на территории Бурятии, - отметили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Как показала проверка, проводимая в этой части работа Бурятского гидрометцентра ведётся с нарушениями и не является действенной, сообщили здесь.
На территории республики установлены 6 стационарных постов наблюдения: 3 поста в Улан-Удэ, 1 пост в Гусиноозерске, 1 пост в посёлке Селенгинск, 1 пост в селе Брянск Кабанского района.
- Вместе с тем, правила ГОСТ, регламентирующие основные критерии для определения необходимого количества постов и их расположения, не соблюдаются. Размещение постов не ставится в зависимость от численности населения и площади населённого пункта, что обязательно, - разъяснили в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Прокуратурой установлено, что вопрос увеличения числа стационарных постов на территории Улан-Удэ не решён, полностью отсутствует мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в населённых пунктах, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Вокруг пяти установленных постов наблюдений не созданы охранные зоны.
По результатам проверки в адрес начальника Бурятского гидрометцентра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. За исправлением ситуации следит Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.
Работа Бурятского гидрометцентра по мониторингу воздуха велась с нарушениями
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