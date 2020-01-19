Ветеранам Бурятии выплатят по 75 тысяч рублей к юбилею Победы





Президент России Владимир Путин сообщил, что в этом году ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Об этом сообщает РИА Новости.Новость прозвучала на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге. Глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.- Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла, — сказал он.Президент также выразил надежду, что при подготовке к юбилею Победы по всей стране пройдет целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.- Я очень рассчитываю на работу волонтёров, у нас молодые, интересные и очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов, — отметил он.