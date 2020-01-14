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В Улан-Удэ представят выставку в честь Андрея Модогоева

В Улан-Удэ представят выставку в честь Андрея Модогоева
Общество, 
Горожане смогут увидеть уникальные документы из госархива Бурятии

Государственный архив Бурятии готовит выставку «Жизнь, отданная людям», посвящённую 105-летию со дня рождения Андрея Урупхеевича Модогоева, советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря Бурятского обкома КПСС в 1962-1984 гг. Презентация выставки состоится 15 января в фойе большого зала заседаний Народного Хурала Бурятии.

В Государственном республиканском архиве хранится более 160 дел, относящихся к Модогоеву. Выставка «Жизнь, отданная людям…» состоит из 36 документов и фотографий, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

Жителям Бурятии будут представлены интересные документы: выписка из протокола заседания бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП (б) об утверждении А.У. Модогоева I секретарем горкома ВКЛСМ (09 января 1940 г.), автобиография А.У. Модогоева (10 октября 1953 г.), выписка из постановления III пленума Бурятского обкома КПСС об избрании А.У. Модогоева первым секретарем обкома КПСС (12 июня 1962 г.), фотографии вручения первым секретарем Бурятского обкома КПСС А.У. Модогоевым переходящего Красного знамени Совета Министров СССР, ВЦПС и ВЛКСМ городу Улан-Удэ (1976 г.), встречи с космонавтом Германом Титовым и др.

Справка:

Андрей Урупхеевич Модогоев родился в улусе Заготуй Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

В 1939-1941 гг. - первый секретарь Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ, секретарь Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ по пропаганде и агитации, в 1941-1947 гг. - первый секретарь Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ, секретарь обкома ВКП(б) по животноводству, заведующий организационно-инструкторским отделом Бурят-Монгольского обкома ВКП(б). В 1947-1950 гг. – учеба в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б). В 1950-1957 гг. – зав. отделом Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), заместитель Председателя Совета Министров БМАССР, первый секретарь Кяхтинского райкома партии.

В 1957-1960 гг. - инструктор отдела партийных органов ЦК КПСС по РСФСР. В 1960-1962 гг. - председатель Совета Министров Бурятской АССР. В 1962-1984 гг. - первый секретарь Бурятского обкома КПСС.

За время его нахождения в должности были пущены десятки новых предприятий, в их числе: Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, Улан-Удэнский завод мостовых металлических конструкций, Фабрика верхнего трикотажа, Кондитерская фабрика, Завод по переработке птицы на мясокомбинате. При нём было начато строительство Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали, строительство и монтаж Гусиноозерской ГРЭС, ТЭЦ-2, Холбольджинский и Тугнуйский угольные разрезы и многих других объектов. Под руководством А.У. Модогоева успешно решались вопросы социального направления: быстрыми темпами строились новые здания, тысячи семей в Улан-Удэ и других городах Бурятии тогда получили бесплатные благоустроенные квартиры.


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