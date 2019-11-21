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Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»

Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»
Общество, 
Видео на YouTube на сегодня просмотрели более 47 тысяч раз

Известный исполнитель Luxor (Артур Шмыгин), уроженец Улан-Удэ, представил накануне свой новый клип на песню «Тайна». Трёхминутный ролик впечатляет красивыми видами – по предположениям фанатов рэпера, снимался он в Сочи.


Музыкант исполняет:

«Музыка будет с нами, мы топ - это значит лучшие.
Стоп, вы тут все разрушите, что вы несёте в уши мне?
Я уже заражён и мне нужно от вас оружие,
Моих заметок испугается сам дьявол,
Вам стоит написать на них заяву.
Узнайте силу воли без баяна,
Где ваша марьиванна? Ясность в ямах.
** ты меня тянешь в бездну?

Я остаюсь в подъезде с текстом,
В протесте с прессой.
Я остаюсь в прогрессе тесно,
Сегодня мои друзья - ударные со струнами,
Мы так похожи друг на друга, и мы все продумали,
Если не трудно, то значит всё не реально,
Реальное тайна».


Пользователи соцсетей в восторге от нового трека и клипа к нему:

«Прост, лаконичен. Много природы и души исполнителя»
«Отличная работа, и клип сделан грамотно без всяких этих девиц»
«Клип цепляет своей простотой, ничего лишнего»
«Ооооооо, сколько эстетики! Как обычно, всё на высшем уровне. Спасибо, очень красивая песня»
«Спасибо, мужик, за творчество! Лучший, как всегда!»
«Нравится припев, мотив, грув! Есть что-то душевное. Ещё бы нотку оторванности, резче, в точку добавить, больше остроты. Ускорение ритмов, взрыв эмоций. Где они?? Это чувствовалось хорошо в песнях «Богиня» и «Ароматы»
«Локации классные, трек супер, круто».

Видео на YouTube на сегодня просмотрели более 47 тысяч раз.


Как сообщал «Байкал-Daily», весной этого года рэпер выпустил клип на песню «Манекены». В клипе демонстрируются манекены, дорогая машина, танцуют гламурные девушки.

Исполнитель активно покоряет российскую сцену, в 2017 году он выступил на Дне города в Москве с Nоize MС, Максом Коржем, Карандашом, «Кaстой», «25/17». В 2018 он представил композицию «Нарушаем правила», которую исполняет вместе с певицей Ханной.
рэп клип
 
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