Рэпер из Улан-Удэ Luxor выпустил клип «Тайна»

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Известный исполнитель Luxor (Артур Шмыгин), уроженец Улан-Удэ, представил накануне свой новый клип на песню «Тайна». Трёхминутный ролик впечатляет красивыми видами – по предположениям фанатов рэпера, снимался он в Сочи.