Исполнитель из Улан-Удэ записал трек с певицей Ханной



Совсем недавно в Сети опубликовали новую композицию «Нарушаем правила», которую исполняют рэпер из Улан-Удэ Luxor (Артур Шмыгин) и известная российская певица Ханна.







- Эта работа особенная. «Нарушаем правила» уже на всех музыкальных площадках, качайте, слушайте, делитесь и кайфуйте этой осенью под этот трек! Я буду счастлива, если вы почувствуете настроение, которое мы с @one_luxor постарались передать вам этой песней, - пишет вокалистка у себя на странице в социальной сети.







- Наша совместная работа с @offi_hanna. К чёрту гордость - в ней нет понта, - лаконично отметил в Интернете исполнитель Luxor.









Пользователям песня нравится: они оставляют в Сети одобрительные комментарии:



«Уже на повторе»



«Супер! Этот стиль песен таков, что остаётся надолго в плейлистах, он не надоедает совсем. Такой же стиль у песни «Без тебя я не могу», я слушаю её очень часто и вот вообще не надоедает»



«Я уже скачала песню»



«Для меня эта песня для души»

