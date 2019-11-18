Для улан-удэнского СИЗО №1 попросили приобрести компьютеры и интерактивные доски

В республике провели итоговое совещание по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних



В правительстве Бурятии состоялось итоговое совещание межведомственной рабочей группы по изучению фактического положения дел в сфере государственной политики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав



Совещание открыл заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. В работе приняли участие представители министерства просвещения России, федеральной службы исполнения наказаний России, следственного комитета РФ, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте Российской Федерации.



С докладом выступил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН России Олег Мартынов. Он поднял вопрос о координации работы с несовершеннолетними субъектами профилактики и предложил с целью принятия дополнительных мер по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних органам местного самоуправления проработать вопрос о включении в муниципальные программы мероприятий по организации досуговой занятости подростков, содержащихся в следственном изоляторе и состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, с выделением денежных средств.



А также, он попросил проработать вопрос о приобретении в улан-удэнское СИЗО №1 интерактивных досок и персональных компьютеров с возможностью доступа к образовательным программам и Интернетом, чтобы сделать процесс обучения более эффективным.



По его мнению, это приведёт к повышению качества образования, а также создаст дополнительный интерес и мотивацию на обучение несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

