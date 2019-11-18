В республике провели итоговое совещание по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
В правительстве Бурятии состоялось итоговое совещание межведомственной рабочей группы по изучению фактического положения дел в сфере государственной политики по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
Совещание открыл заместитель председателя правительства республики по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов. В работе приняли участие представители министерства просвещения России, федеральной службы исполнения наказаний России, следственного комитета РФ, федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, аппарата уполномоченного по правам ребёнка при президенте Российской Федерации.
С докладом выступил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными управления социальной, воспитательной и психологической работы ФСИН России Олег Мартынов. Он поднял вопрос о координации работы с несовершеннолетними субъектами профилактики и предложил с целью принятия дополнительных мер по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних органам местного самоуправления проработать вопрос о включении в муниципальные программы мероприятий по организации досуговой занятости подростков, содержащихся в следственном изоляторе и состоящих на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, с выделением денежных средств.
А также, он попросил проработать вопрос о приобретении в улан-удэнское СИЗО №1 интерактивных досок и персональных компьютеров с возможностью доступа к образовательным программам и Интернетом, чтобы сделать процесс обучения более эффективным.
По его мнению, это приведёт к повышению качества образования, а также создаст дополнительный интерес и мотивацию на обучение несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Для улан-удэнского СИЗО №1 попросили приобрести компьютеры и интерактивные доски
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