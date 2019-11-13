Виктор Фёдорович Сахаровский был последним из живших в Бурятии участников Сталинградской битвы
9 ноября 2019 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, последний из живших в Бурятии участников Сталинградской битвы, почётный работник прокуратуры России Виктор Фёдорович Сахаровский. Ему было 96 лет.
Он до последнего сохранял ясность ума, принимал активное участие в общественных мероприятиях. Виктор Фёдорович принимал приглашения и часто выступал на торжественных собраниях в следственном управлении перед коллективом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Жизненный путь ветерана – это длинная история честности, самоотверженности, преданности долгу и Родине. В 18 лет попав на фронт, Сахаровский принимал участие в самых ожесточённых и кровопролитных боях за Сталинград. В них получил два тяжёлых ранения. После госпиталя с пулей в груди, которую врачи не смогли извлечь, вернулся в родное село.
В послевоенное время с головой отдался работе, участвуя в восстановлении страны и поддержании правового порядка. С апреля 1959 года начал служить в прокуратуре Иркутской области, а в августе 1973 был переведён в прокуратуру Бурятской АССР, где трудился более 20 лет. Бесчисленные военные и служебные награды ветерана хранятся в его семье.
Для многих сотрудников следственного управления Виктор Федорович в период работы в прокуратуре являлся наставником с непререкаемым авторитетом. Все, кто лично был знаком с ним и вместе работал, пришли проводить ветерана в последний путь. Прощаясь со своим старшим товарищем и наставником, руководитель следственного управления Вячеслав Сухоруков вспомнил, какое сильное влияние на него оказывала дружба с ветераном.
В Бурятии простились с 96-летним ветераном Великой Отечественной
Общество, Фото:
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