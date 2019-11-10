В Бурятии скончался ветеран Великой Отечественной войны

Общество, Фото: Прокуратура Бурятии

Виктору Федоровичу Сахаровскому было 96 лет



9 ноября 2019 года ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, Заслуженный юрист РСФСР, Почётный работник прокуратуры Российской Федерации, ветеран прокуратуры Виктор Федорович Сахаровский.



Виктор Федорович родился 25 мая 1923 года в улусе Бутукей Нукутского района Иркутской области. 18-летним юношей был призван в ряды Красной Армии. Командовал взводом, участвовал в Сталинградской битве. В боях под Сталинградом, Смоленском получил два тяжёлых ранения и был демобилизован. За мужество и отвагу награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, многими медалями.



После войны в 1947 году Виктор Федорович окончил Иркутскую юридическую школу, в 1952 году – Всесоюзный юридический заочный институт.



Работал народным судьей Эхирит-Булагатского района Иркутской области, секретарём Эхирит-Булагатского районного комитета КПСС, председателем колхоза. В апреле 1959 года принят на службу в прокуратуру Иркутской области. Занимал должности заместителя, прокурора Усть-Ордынского Бурятского национального округа.



В августе 1973 года переведён на службу в прокуратуру Бурятской АССР. Состоял в должностях старшего помощника прокурора республики по общему надзору, начальника отдела общего надзора, прокурора Улан-Удэ. После выхода на заслуженный отдых с сентября 1985 года работал помощником, старшим помощником прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ. Более 35 лет Виктор Фёдорович отдал честному служению закону.



За заслуги в укреплении законности и правопорядка удостоен государственной награды «Заслуженный юрист РСФСР», награждён нагрудным знаком «Почётный работник прокуратуры Российской Федерации», медалью «Ветеран прокуратуры» и другими. Неоднократно поощрялся Генеральным прокурором СССР, прокурором РСФСР, прокурорами Иркутской области и Бурятии.



Находясь на заслуженном отдыхе, занимал активную жизненную позицию. Представителем Бурятии в 2010 году принимал участие в Параде Победы в Москве, в 2018 году – в торжествах, посвященных 75-летию Сталинградской битвы. Вносил большой вклад в воспитание молодых работников прокуратуры, много выступал перед школьниками, жителями республики. Жизнь Виктора Федоровича заслуживает глубокого уважения и признания.



- Коллектив прокуратуры республики скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Федоровича, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



