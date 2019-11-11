Они были построены и отремонтированы силами сельчан
В селе Енхор Селенгинского района Бурятии открылись два учреждения культуры – сельский клуб и сельская библиотека, построенные и отремонтированные силами самих жителей. Поздравить с открытием и разделить радость сельчан приехали представители районной администрации, Тамчинского дацана и ЦБС.
Заброшенное здание, где совсем недавно, укрываясь от солнцепёка, стоял скот, превратилось в сельскую библиотеку с книжным фондом более 4000 книг. Печное отопление позволит ребятишкам и взрослым жителям села узнавать мир в любое время года, а наличие исторического уголка и игровой зоны с настольными играми позволит разнообразить их досуг. Церемония открытия, стилизованная в бурятском стиле, торжественное разрезание красной ленты – и вот в библиотеку входят гости и врывается детвора, которая с огромным интересом разглядывает книжные полки, смотрит исторические газетные вырезки.
Открытие сельского клуба проходило ещё в более торжественной обстановке. На церемонию разрезания красной ленты собрались все жители села. Клуб был построен с нуля, поэтапно: в один год подготовили фундамент, в другой поставили стены, потом крышу, большую печь для отопления, окна – и готов новый красивый оборудованный клуб, который станет центром общения, духовного развития и отдыха населения.
После открытия в новом клубе состоялся яркий красочный концерт творческого коллектива районного дома культуры «Шахтёр», Гусиноозёрской детской школы искусств и участников художественной самодеятельности села.
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, жители Енхора одними из первых в республике создали территориально-общественное самоуправление в 2010 году. За это время они построили школу, детский сад и спортивную площадку. В ближайших планах сельчан строительство пристроя к клубу: теннисного зала и цеха по обработке овчины.
В Селенгинском районе Бурятии открыли сельский клуб и библиотеку
Общество, Фото:
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