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Забайкальский бухгалтер выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу

Забайкальский бухгалтер выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
Общество,  Фото:пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Бывшая жительница Бурятии начала заниматься тяжёлой атлетикой в посёлке Новая Брянь

Бухгалтер центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Единство» Петровск-Забайкальского района Забайкальского края Людмила Кондратьева стала победительницей чемпионата мира по пауэрлифтингу и тяжёлой атлетике «Золотой тигр – XIII» в Екатеринбурге.

В соревнованиях было заявлено 50 видов спорта, участвовало 9 тысяч спортсменов из разных стран. Людмила Кондратьева выступила в весовой категории до 75 килограммов, выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Она завоевала медали за первые места в жиме лёжа и приседе, за второе место – в пауэрлифтинге и за третье – в становой тяге.

На том же чемпионате в 2018 году спортсменка также взяла первое место по дисциплинам жим лёжа и присед, второе место – в силовом троеборье и третье место – в становой тяге.

Тяжёлой атлетикой Людмила Кондратьева начала заниматься ещё в школе в посёлке Новая Брянь Республики Бурятия. Родители поддерживали увлечение дочери. Отец Людмилы когда-то и сам занимался со штангой. Первым тренером школьницы был Александр Деханов, ныне заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер России.

Жизнь Людмилы сложилась так, что занятия спортом ей пришлось прервать на несколько лет. И лишь в 2018 году она вновь пришла в спортзал дворца культуры и спорта города Петровска-Забайкальского к тренеру Владимиру Банщикову. После длительного перерыва заниматься было непросто, но тренировки стали частью жизни Людмилы и, конечно, очередной ступенью к новым победам, которые не заставили себя ждать. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края.
пауэрлифтинг тяжелая атлетика спорт чемпионат мира Забайкальский край
 
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