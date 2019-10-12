Екатерина Пальцева одержала победу в полуфинале, другая спортсменка Екатерина Дынник завоевала бронзу
Сегодня во время поединков на женском чемпионате мира по боксу Екатерина Пальцева победила Деми Ресзтан из Англии и вышла в финал турнира в весовой категории до 48 кг. После боя спортсменка призналась, что «безумно счастлива», и поблагодарила всех, кто за неё болеет. «Поддержка колоссальная в зале», отметила она.
- Я с ней (о Деми Ресзтан – прим. ред.) никогда не встречалась прежде, просматривали с тренером её бои. Прежде всего, это был неудобный соперник для меня, потому что был такой же левшой, как и я. Были проблемы, ну, и всё-таки это полуфинальный бой, большая ответственность, и я очень переживала, - пояснила она о ходе поединка.
Другая российская спортсменка Екатерина Дынник проиграла в полуфинале китаянке Дань Доу и стала бронзовым призёром чемпионата в весовой категории до 64 кг.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём две российские спортсменки прошли в финал чемпионата мира – Лилия Аетбаева, Людмила Воронцова.
Ещё одна российская спортсменка прошла в финал чемпионата мира
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