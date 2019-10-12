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Две россиянки вышли в финал чемпионата мира

Две россиянки вышли в финал чемпионата мира
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спортсменки, вышедшие в финал турнира сегодня днём - Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева

Сегодня днём в ходе поединков на женском чемпионате мира по боксу в финал турнира вышли спортсменки Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева.

Спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова одержала победу над Юй Тин Линь из Тайваня и вышла в финал чемпионата в весовой категории до 57 кг.

- Неудобно было работать с высокой соперницей. Я задавала ей свой темп боя, поэтому она немного подстраивалась под меня, а не я под неё. И к третьему раунду я свою манеру боя навязала и выиграла, - рассказала она после поединка.

Лилия Аетбаева победила спортсменку из КНДР Чоль Ми Панг и вышла в финал мировых состязаний в весовой категории до 51 кг. Она отметила, что бой был тяжёлым.

- Возможно, сказалось то, что это уже четвёртый бой по счёту. На каждый бой тратишь силы, и чем дальше — тем тяжелее. Ну, и возможно, сказалось то, что – а, может, и сильнее меня сделало – была апелляция. Идём дальше, остался ещё рывок. Я думаю, мы очень постараемся. Я в первый раз на чемпионате мира, и войти в призёры – это уже большая заслуга, а тут я вышла в финал. И сейчас хочется золото. Тем более, остался один шаг, - пояснила спортсменка.

Как сообщал «Байкал-Daily», в четверг на турнире в Улан-Удэ завершились четвертьфиналы. Шесть представительниц сборной России сумели преодолеть эту стадию и гарантировали себе как минимум бронзовые медали.


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