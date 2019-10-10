Лучшим сувениром был признан аксессуар «Белёк»
В ФГБУ «Заповедное Подлеморье» в этом году стартовал конкурс «Заповедный сувенир» по Баргузинскому району. Талантливые местные мастера отозвались, чтобы презентовать сувениры ручной работы и рассказать о своих умениях. Конкурс проходил с 1 февраля по 1 октября 2019 года.
В результате победительницей этого года стала Татьяна Коломеец, лучшим сувениром был признан аксессуар «Белёк».
Конкурс будут проводить ежегодно, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
- У посетителей заповедника и национального парка разные вкусы и предпочтения. Желания туристов совпадают в одном, чтобы сувениры, напоминающие о посещении такого незабываемого места, были экологичными и созданы руками местных мастеров, - отмечают в учреждении.
В Бурятии выбрали лучший «заповедный сувенир»
Общество, Фото:
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