Бурятская спортсменка вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Капитан сборной России по боксу, спортсменка из Бурятии Наталья Шадрина (весовая категория 60 кг) вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу среди женщин. Бой состоялся накануне в зале ФСК в Улан-Удэ.
На ринге Наталья боксировала со спортсменкой из Колумбии Гразиэль Жесус Де Соусой. Бой закончился со счётом 5:0.
- Изначально мы настраивались на тяжёлый бокс. Были, как всегда, готовы к бою. Чувствуется поддержка болельщиков и других девчонок зал не меньше поддерживает! Идём дальше! – цитирует слова победительницы республиканский Центр спортивной подготовки.
Следующий бой Натальи состоится уже сегодня, 10 октября, в 18:00 на ринге В. Она выйдет против бразильянки Ясмин Феррейры. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Наталья Шадрина победила представительницу из Индии. Фоторепортаж с боя можно посмотреть по ссылке.
Также сегодня на ринг выйдут ещё две спортсменки из Бурятии.
Людмила Воронцова сразится в весе 57 кг с голландкой Джемимой Бетриан. Четвёртый по счету бой пройдёт во время дневной сессии, после 13:00, на ринге А. Ранее россиянка провела два боя, в которых одержала победы над немкой Рамоной Граефф и ирландкой Микаелой Уолш.
Кристина Ткачёва будет состязаться в весовой категории 81+ кг. Для неё этот бой станет первым в рамках чемпионата мира. Ей предстоит боксировать против представительницы США Даниель Перкинс. Их поединок является десятым боем на ринге В днём, после 13:00.
Кристина сразу после жеребьёвки попала в четвертьфинал из-за малого количества участниц в её весовой категории. На чемпионате мира-2018 Кристина Ткачёва завоевала бронзовую медаль.