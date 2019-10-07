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Ещё одна бурятская спортсменка вышла в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Наталья Шадрина одержала победу над спортсменкой из Индии. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с четвёртого дня соревнований 

Накануне на чемпионате мира по боксу среди женщин состоялся бой между капитаном сборной России, бурятской спортсменкой Натальей Шадриной и представительницы Индии Саритой Деви Лаишрам. Девушки боролись в весовой категории до 60 кг.

По итогам боя победу присудили Наталье Шадриной.

Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский остался доволен её боем. Он признался, что перед этими состязаниями они изучали манеру ведения боя спортсменки из Индии.

- Хорошие впечатления, потому что наша спортсменка победила достойно. Сам ход боя, с нашей точки зрения, был прогнозируемый, потому что мы просмотрели её бои 2014-15 годов, когда эта девушка боксировала на чемпионате Азии. Мы просмотрели, изучили её манеру ведения боя. Ну, и естественно, Наташу настраивали, - прокомментировал тренер.

В 1/8 финала Наталья Шадрина встретится с колумбийкой Дайаной Кордеро. Этот бой состоится 9 октября во время вечерней сессии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в 1/8 чемпионата вышла ещё одна бурятская спортсменка Людмила Воронцова. Она победила спортсменку из Германии Рамону Граефф. Фоторепортаж с боя можно посмотреть по ссылке.

Бокс чемпионат мира спорт
 
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