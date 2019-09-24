20 сентября минстрой Бурятии проинспектировал ход работ по реконструкции площади Славы
На работы по благоустройству площади Славы выделено 44,9 млн. рублей. В Финансирование поступило в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба минстроя Бурятии.
Предусмотрено обустройство площадки для культурно-массовых мероприятий, сцены, парковки, металлического ограждения территории, зелёных зон, пандусов, торшерного освещения и видеонаблюдения. Также на территории появятся два детских игровых комплекса.
Как сообщал «Байкал-Daily», ремонт площади Славы затянулся. По контракту, подрядная организация ООО «БайкалСнабСтрой» должна была закончить благоустройство к 1 сентября.
В настоящее время закончено устройство тротуарных дорожек и летнего водопровода, залит фундамент фонтана, и начаты работы по реконструкции мемориальных досок.
- В связи с тем, что площадь Славы является объектом историко-культурного наследия, процедура торгов более длительная, и первоначальные сроки сдачи объекта перенесены на 1 октября, - уточнили в минстрое.
В будущем году на площади также планируется установка памятника труженикам тыла и детям войны. Работы будут финансироваться из республиканского бюджета.
Эскиз памятника труженикам тыла и детям войны выбрали народным голосованием в июне 2019 года.
Новый памятник на площади Славы в Улан-Удэ установят в 2020-м
Общество, Фото:
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