«Буряты» стали чемпионами Премьер-лиги КВН



Валерий вышел на сцену на поводке у женщины, притворяясь её домашним питомцем. Когда участники команды потребовали сконцентрироваться на игре, Валерий встал и объяснил «хозяйке», что он на самом деле человек. Та убежала в ужасе, а юморист крикнул вслед: «Живи теперь с этим!».







Затем на сцену вышел «глава города Улан-Удэ» Дмитрий Баирович и заставил участников клясться на крови, что те не будут за него голосовать на предстоящих выборах. Порезав себя ножом, он начал падать на пол, тогда Чимит спас главу при помощи подорожника, объясняя, что в Бурятии подорожник и медицинский полис – одно и то же.



На втором конкурсе - музыкальном финале – участники команды пели песню, как вдруг их прервал Чимит и сделал предложение своей девушке Юле, а Татьяне сказал «кусать локти». Затем песню прервал Валерий, поясняя тем, что также хотел сделать предложение своей девушке на Первом канале: «Почему ничего не готово?! Где наши реквизиторы, где Юля? Где массовка, где шары, кольцо?» - кричал он. Тогда на сцену вышла та же самая девушка – невеста Чимита, и приняла предложение. Валерий сказал «кусать локти» уже Чимиту. «Глава города Улан-Удэ» также сделал предложение реквизитору Юле, за что Татьяна выгнала её из команды.



