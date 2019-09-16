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«Буряты» стали чемпионами Премьер-лиги КВН

«Буряты» стали чемпионами Премьер-лиги КВН
Общество, 
Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. Победный для «Бурят» финал Премьер-лиги вышел в эфир

15 сентября на Первом канале в эфир вышла финальная игра Премьер-лиги КВН, в которой участвовала объединенная команда Иркутской области и Бурятии – «Буряты».

Впервые в финале приняли участие сразу 8 команд: «+7», «Я обиделась», «Флэш-рояль», «Доктор Хаусс», «Город Питон», «Станция Динамо», «Рязанский проспект» и команда «Буряты». В жюри сидели такие звёздные юмористы, как Михаил Галустян, Вячеслав Муругов и Александр Масляков. В финале команды сыграли два конкурса – приветствие и музыкальный финал.




Команда «Буряты» начала выступление с остроумной шутки: «Ну здравствуй, Москва – город возможностей! Мы приехали из Улан-Удэ – города, возможно…». Затем на сцену вышел Чимит со словами: «Ты ко мне ещё на коленях приползешь!». Когда его спросили, что случилось, оказалось, что Чимит пытался учить свою дочь ходить.

По традиции Чимит пытался ухаживать за Татьяной, а когда та спросила, как можно от него избавиться, юморист перечислил ряд документов, начиная от копии паспорта, заканчивая фотографией 3х4. Тогда Татьяна попыталась дать ему взятку, а Чимит, в поисках удостоверений антикоррупционного комитета, вывалил на пол сцены целую кипу денег.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе бурятские КВНщики собирали деньги на поездку в Москву и участие в финале Премьер-лиги. 

Валерий вышел на сцену на поводке у женщины, притворяясь её домашним питомцем. Когда участники команды потребовали сконцентрироваться на игре, Валерий встал и объяснил «хозяйке», что он на самом деле человек. Та убежала в ужасе, а юморист крикнул вслед: «Живи теперь с этим!». 


Затем на сцену вышел «глава города Улан-Удэ» Дмитрий Баирович и заставил участников клясться на крови, что те не будут за него голосовать на предстоящих выборах. Порезав себя ножом, он начал падать на пол, тогда Чимит спас главу при помощи подорожника, объясняя, что в Бурятии подорожник и медицинский полис – одно и то же.

На втором конкурсе - музыкальном финале – участники команды пели песню, как вдруг их прервал Чимит и сделал предложение своей девушке Юле, а Татьяне сказал «кусать локти». Затем песню прервал Валерий, поясняя тем, что также хотел сделать предложение своей девушке на Первом канале: «Почему ничего не готово?! Где наши реквизиторы, где Юля? Где массовка, где шары, кольцо?» - кричал он. Тогда на сцену вышла та же самая девушка – невеста Чимита, и приняла предложение. Валерий сказал «кусать локти» уже Чимиту. «Глава города Улан-Удэ» также сделал предложение реквизитору Юле, за что Татьяна выгнала её из команды. 



Михаил Галустян на подведении итогов игры сказал, что, посовещавшись, члены жюри решили не выставлять оценки и просто озвучить команды, которые прошли в Высшую лигу. Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу и стала чемпионом Премьер-лиги КВН 2019 года.

Кроме того, среди победителей оказались команды «Доктор Хаусс», «Станция Динамо» и «Я обиделась».

Между тем, команда «Буряты» на своей странице в Instagram поблагодарили за финансовую поддержку футболиста Владимира Граната, и.о. руководителя администрации города Игоря Шутенкова, главу Бурятии Алексея Цыденова, министра спорта республики Вячеслава Дамдинцурунова и администрацию Иркутска.

- Команда без денег покупает билеты в один конец и побеждает в финале... Нет, это не сюжет кинофильма. Это история нашей команды. Мы бы не стали чемпионами Премьер-лиги без вас, без вашей помощи и поддержки. Мы до последнего не хотели говорить о своих финансовых проблемах публично. Мы сделали это в самый крайний момент, - поблагодарили участники команды «Буряты». 




Жители Бурятии поздравили команду с победой в Премьер-лиге: «Поздравляю, ребята! Спасибо вам за труд и вашим помощникам за реализацию!», «Вы сделали это, вы чемпионы!», «Поздравляю! Наши земляки прорвались! Не забывайте о своих поклонниках на родной земле! Покажите им, что можете шутить на всю страну в общероссийском формате. К сожалению, не вся страна сможет воспринимать наш колорит и юмор. Удачи в начатом пути!», «Выиграли, молодцы, умнички! Поздравляем», «Браво! Жгите дальше!», - написали пользователи Сети.


КВН
 
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