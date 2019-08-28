Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги

Объединённая команда бурятских и иркутских юмористов «Буряты» собирает деньги для поездки на участие в финале Премьер-лиги КВН. Юмористы успешно выступали всё лето на Первом канале, представляя Байкальский регион.
По словам КВНщиков, в Москву они должны были отправиться в конце прошлой недели, однако из-за отсутствия финансирования этого сделать не удалось.
- Перед самой важной игрой случилась крайне неприятная ситуация. Мы должны были прибыть в Москву ещё 25-го августа. Однако, мы до сих пор сидим дома. Именно перед финалом мы столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами. Поэтому, испробовав уже все варианты, нам ничего не остаётся, как попросить о помощи всех неравнодушных меценатов, болельщиков и сопереживающих, - написал на своей странице в Instagram участник команды Юрий Дамбаев.
Как пояснили «Байкал-Daily» представители команды, для поездки им необходимо около 700 тысяч рублей. Сюда входят билеты на дорогу, проживание, реквизит, оргвзнос и прочее. Ребятам необходимо как можно скорее отправиться в столицу России, чтобы начать подготовку к финалу.
Предыдущие игры ребят финансировала администрация Иркутска. Но по словам юмористов, за три игры был потрачен весь бюджет.
- Изначально мы не думали, что попадём в Премьер-лигу на Первый канал, а это достаточно затратная лига, до этого мы играли в Первой лиге, там намного всё это дешевле. У нас за три игры бюджет закончился, а в сезоне четыре игры, - рассказал «Байкал-Daily» участник команды КВН «Буряты».
После клича в соцсетях удалось собрать около 90 тысяч рублей. Также юмористов поддержал известный в Бурятии футболист Владимир Гранат. Как сообщал «Байкал-Daily», футболист сборной России, защитник ФК «Рубин», уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат, сыграл с «Бурятами» на одной из игр в прошлом году.
Чтобы разрешить сложившуюся на сегодня финансовую трудность, можно отправить любую сумму с пометкой «КВН». Реквизиты указаны на станицах юмористов.
В финале Премьер-лиги КВН сыграют: «+7» (Тверь), «Я обиделась» (НГУ, Новосибирск), «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону), «Доктор Хаусс» (Могилёв), «Город Питон» (МФЮА, Москва), «Станция Динамо» (РЭУ им. Плеханова, Москва), «Рязанский проспект» (ГУУ, Москва), «Буряты» (Иркутск-Улан-Удэ).
В 2016 году КВНщики были в похожей ситуации. Тогда команда «Хара Морин» собирали деньги для участия в «Голосящем КиВиНе». Юмористы продавали свои шутки прохожим от 5 до 500 тысяч рублей. Тогда их проспонсировал бывший депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук, выделивший 800 тысяч рублей.