 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Августа

27 Августа

Популярное

Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги

Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги
Общество, 
Команда «Буряты» не может вылететь в Москву из-за нехватки средств

Объединённая команда бурятских и иркутских юмористов «Буряты» собирает деньги для поездки на участие в финале Премьер-лиги КВН. Юмористы успешно выступали всё лето на Первом канале, представляя Байкальский регион.

По словам КВНщиков, в Москву они должны были отправиться в конце прошлой недели, однако из-за отсутствия финансирования этого сделать не удалось.

- Перед самой важной игрой случилась крайне неприятная ситуация. Мы должны были прибыть в Москву ещё 25-го августа. Однако, мы до сих пор сидим дома. Именно перед финалом мы столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами. Поэтому, испробовав уже все варианты, нам ничего не остаётся, как попросить о помощи всех неравнодушных меценатов, болельщиков и сопереживающих, - написал на своей странице в Instagram участник команды Юрий Дамбаев.

Как пояснили «Байкал-Daily» представители команды, для поездки им необходимо около 700 тысяч рублей. Сюда входят билеты на дорогу, проживание, реквизит, оргвзнос и прочее. Ребятам необходимо как можно скорее отправиться в столицу России, чтобы начать подготовку к финалу.

Предыдущие игры ребят финансировала администрация Иркутска. Но по словам юмористов, за три игры был потрачен весь бюджет.

- Изначально мы не думали, что попадём в Премьер-лигу на Первый канал, а это достаточно затратная лига, до этого мы играли в Первой лиге, там намного всё это дешевле. У нас за три игры бюджет закончился, а в сезоне четыре игры, - рассказал «Байкал-Daily» участник команды КВН «Буряты».

После клича в соцсетях удалось собрать около 90 тысяч рублей. Также юмористов поддержал известный в Бурятии футболист Владимир Гранат. Как сообщал «Байкал-Daily», футболист сборной России, защитник ФК «Рубин», уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат, сыграл с «Бурятами» на одной из игр в прошлом году.

Чтобы разрешить сложившуюся на сегодня финансовую трудность, можно отправить любую сумму с пометкой «КВН». Реквизиты указаны на станицах юмористов. 




В финале Премьер-лиги КВН сыграют: «+7» (Тверь), «Я обиделась» (НГУ, Новосибирск), «Флэш-рояль» (Ростов-на-Дону), «Доктор Хаусс» (Могилёв), «Город Питон» (МФЮА, Москва), «Станция Динамо» (РЭУ им. Плеханова, Москва), «Рязанский проспект» (ГУУ, Москва), «Буряты» (Иркутск-Улан-Удэ).

В 2016 году КВНщики были в похожей ситуации. Тогда команда «Хара Морин» собирали деньги для участия в «Голосящем КиВиНе». Юмористы продавали свои шутки прохожим от 5 до 500 тысяч рублей. Тогда их проспонсировал бывший депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук, выделивший 800 тысяч рублей.
КВН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги
Бурятские КВНщики собирают деньги на поездку на финал Премьер-лиги
Общество, 28.08.2019
Команда «Буряты» не может вылететь в Москву из-за нехватки средств
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Расписание поезда Северобайкальск – Адлер изменится на 14 дней
Общество, 28.08.2019
Также меняется расписание поезда Иркутск – Усть-Илимск
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
В Бурятии ликвидируют огромные промоины после ливня
Общество, 28.08.2019
Жители нескольких улиц микрорайона Дивизионный были оторваны от города
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Дарима Сандакова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
Общество, 28.08.2019
Спортсменка из Бурятии одержала победу над венгеркой
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
В Бурятии объявили конкурс на самый чистый берег Байкала
Общество, 28.08.2019
Туристам предлагают делать фотографии «до» и «после»
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Солистка Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты Эдуарда Артемьева
Общество, 28.08.2019
Солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева примет участие в исполнении сюиты «Алтайский сказ. Полёт над временем»
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
В Улан-Удэ провели рейд в районе места гибели подростка
Общество, 28.08.2019
В Улан-Удэ напомнили о детской дорожной безопасности  
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Общество, 28.08.2019
В Бурятии проверили перевозку детей-пассажиров
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Все пляжи Бурятии официально закрыты
Общество, 28.08.2019
Купальный сезон подошёл к концу
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
В Иркутске открыли выставку в честь первых брандмейстера и брандмайора
Общество, 28.08.2019
На выставке представлены материалы, касающиеся профессиональной деятельности брандмайора Иркутска Александра Домишкевича и его сына Фёдора
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
В Бурятии подвели итоги премии имени Исая Калашникова
Общество, 28.08.2019
На конкурс были представлены произведения 14 авторов
На главной площади Улан-Удэ отметят День знаний
На главной площади Улан-Удэ отметят День знаний
Общество, 28.08.2019
В центре столицы Бурятии состоится большой детский праздник
В Читу поступили 6 тёплых автобусов
В Читу поступили 6 тёплых автобусов
Общество, 28.08.2019
До конца года прибудет ещё 36 таких комфортабельных машин
На Байкале в Бурятии дети стали хранителями природы
На Байкале в Бурятии дети стали хранителями природы
Общество, 28.08.2019
В мероприятии приняли участие дети от 6 до 12 лет
Читинские таможенники перечислили в бюджет 9,8 миллиардов
Читинские таможенники перечислили в бюджет 9,8 миллиардов
Общество, 28.08.2019
Большую часть в структуре таможенных платежей составили сборы при ввозе товаров

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^