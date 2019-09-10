В Бурятии одиноким пенсионерам назначили субсидии на оплату ЖКУ

Срок предоставления субсидии продлевается без личного обращения в органы соцзащиты



За 7 месяцев этого года по республике без обращения в органы соцзащиты продлены субсидии 8526 одиноко проживающим пенсионерам. Реализация данной услуги вызывает положительный отклик у граждан пожилого возраста.



- Одиноко проживающим неработающим пенсионерам субсидии продлеваются на следующий срок без личного обращения на основании сведений, необходимых для назначения субсидии, полученных в соответствии с заключенными соглашениями по информационному обмену, если у граждан не изменились условия ее предоставления (состав семьи, право владения жилым помещением, отсутствие задолженности по оплате ЖКУ и другие обстоятельства, влияющие на предоставление субсидии), - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



Реализация такой услуги производится в соответствии с постановлением правительства России «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Субсидия продлевается на 6 месяцев в случае, если расходы на оплату ЖКУ (рассчитанные исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ), превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату этих услуг.



При этом для пенсионеров с доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом.



Размер субсидии производится индивидуально. Если получатель субсидии не платит за жилье и коммунальные услуги в течение двух месяцев и не выполняет условие соглашения по погашению задолженности, выплата субсидии приостанавливается. Возобновляется выплата только после полного погашения задолженности. При наличии документов, подтверждающих уважительную причину, из-за чего и возникла задолженность, субсидия возобновляется.



В случае неявки гражданина в течение одного месяца после письменного предупреждения о приостановлении субсидии выплата прекращается. Также прекращается выплата в случае изменения места жительства, состава семьи и передачи права собственности на жилое помещение другим лицам.

