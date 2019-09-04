 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Первый «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ

Первый «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ
Общество, 
Улан-удэнцы с нетерпением ждут выхода трамвая на линию

Первый трамвай модели 71-911М «Львёнок» уже в Улан-Удэ. Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилась фотография тщательно упакованного трамвая, который перевозит трал. Горожане запечатлели вагон на проспекте Строителей.

- Новые трамваи уже в Улан-Удэ, - написал автор снимка. 




В комментариях люди обсуждают, когда же «Львёнок» выйдет на линию. Новый трамвай презентуют в пятницу и после этого выпустят на линию.

«Урааа! Наш «Львёнок» приехал», «Наконец-то!», «Не сразу нашла трамвай на фото», пишут пользователи, не скупясь на эмоции в виде смайликов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ «Львёнка» отправили в конце августа, и за неделю он преодолел путь в 6164 км. Всего Улан-Удэ в 2019 году закупает 15 таких трамваев. Средства выделены из республиканского бюджета, а также за счёт федеральных средств – единой дальневосточной субсидии. Цена контракта – 498 млн рублей.

Первые два вагона придут в столицу Бурятии в сентябре 2019 года, оставшиеся 13 – до 30-го ноября этого года. 

71-911 М - это 100%-низкопольный четырёхосный трамвайный вагон. Производитель заявляет, что «Львёнок» «по комфорту может легко конкурировать с личным авто»: просторный салон, большое количество удобных сидений, широкие дверные проёмы, система климат-контроля. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Трамвайный вагон модели 71-911М «Львёнок» отвечает всем современным мировым требованиям. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его пожаробезопасным. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.


общественный транспорт трамвай
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В центре Улан-Удэ фонтан забил «до небес»
В центре Улан-Удэ фонтан забил «до небес»
Общество, 04.09.2019
Брызги от необычайно высокой струи разлетаются во все стороны
Бурятский оперный театр приготовил сюрприз на День Города
Бурятский оперный театр приготовил сюрприз на День Города
Общество, 04.09.2019
Артисты дадут 30-минутное выступление на площади перед театром
В Улан-Удэ открыли парту Героя СССР Владимира Борсоева
В Улан-Удэ открыли парту Героя СССР Владимира Борсоева
Общество, 04.09.2019
Почётное право заниматься за партой Героя получат лучшие ученики школы
Под Иркутском открылся ролледром
Под Иркутском открылся ролледром
Общество, 04.09.2019
В поселке Молодёжный открылся первый в Иркутском районе роллердром
Сотрудники ГИБДД Бурятии пришли на классные часы
Сотрудники ГИБДД Бурятии пришли на классные часы
Общество, 04.09.2019
Автоинспекторы стали участниками линеек и классных часов в День знаний
Боец ММА Сергей Харитонов посетил Иркутск
Боец ММА Сергей Харитонов посетил Иркутск
Общество, 04.09.2019
Сергей Харитонов приехал в Иркутск к сыну
Чемпион мира по шахматам вернулся в Бурятию
Чемпион мира по шахматам вернулся в Бурятию
Общество, 04.09.2019
Эрдэма Хубукшанова торжественно встретили сегодня в аэропорту
«Мать Бурятия» и «Мэргэн» шпаклевали стены в Улан-Удэ
«Мать Бурятия» и «Мэргэн» шпаклевали стены в Улан-Удэ
Общество, 04.09.2019
«Живые статуи» помогли Молодёжному театру
В Иркутской области пройдёт большой буддийский обряд
В Иркутской области пройдёт большой буддийский обряд
Общество, 04.09.2019
Обряд считается редким и проводится лишь по особым случаям
В центре Иркутска рассказали об обитателях Байкала
В центре Иркутска рассказали об обитателях Байкала
Общество, 04.09.2019
Участники праздника «День Байкала» проверили свою эрудицию
Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»
Жительница Бурятии стала вице-мисс «Краса Дальнего Востока»
Общество, 04.09.2019
Елена Бурлова уступила представительницам Амурской области и Якутии. ВИДЕО
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с работающей бензопилой
«Бурятский Джеки Чан» сделал кувырок с работающей бензопилой
Общество, 04.09.2019
Перед выполнением опасных трюков акробат тренируется с муляжами
Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом
Улан-Удэ вновь вошёл в список городов с самым грязным воздухом
Общество, 04.09.2019
Большинство городов из списка находятся в Сибири
В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
В Улан-Удэ автоинспекторы напомнили детям о дорожной безопасности
Общество, 04.09.2019
Повторяли правила безопасного дорожного поведения на центре города 
Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья
Жители Бурятии смогут стать донорами на ярмарке здоровья
Общество, 04.09.2019
Республиканская станция переливания крови примет участие в ярмарке здоровья ко Дню города

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^