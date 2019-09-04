Первый «Львёнок» прибыл в Улан-Удэ

Первый трамвай модели 71-911М «Львёнок» уже в Улан-Удэ. Сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ» появилась фотография тщательно упакованного трамвая, который перевозит трал. Горожане запечатлели вагон на проспекте Строителей.
- Новые трамваи уже в Улан-Удэ, - написал автор снимка.
В комментариях люди обсуждают, когда же «Львёнок» выйдет на линию. Новый трамвай презентуют в пятницу и после этого выпустят на линию.
«Урааа! Наш «Львёнок» приехал», «Наконец-то!», «Не сразу нашла трамвай на фото», пишут пользователи, не скупясь на эмоции в виде смайликов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ «Львёнка» отправили в конце августа, и за неделю он преодолел путь в 6164 км. Всего Улан-Удэ в 2019 году закупает 15 таких трамваев. Средства выделены из республиканского бюджета, а также за счёт федеральных средств – единой дальневосточной субсидии. Цена контракта – 498 млн рублей.
Первые два вагона придут в столицу Бурятии в сентябре 2019 года, оставшиеся 13 – до 30-го ноября этого года.
71-911 М - это 100%-низкопольный четырёхосный трамвайный вагон. Производитель заявляет, что «Львёнок» «по комфорту может легко конкурировать с личным авто»: просторный салон, большое количество удобных сидений, широкие дверные проёмы, система климат-контроля. Также в трамвае предусмотрены информационные экраны, с помощью которых пассажиры в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках. Вагон оснащён камерами видеонаблюдения, USB-разъёмами для зарядки мобильных устройств. В салоне есть площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Трамвайный вагон модели 71-911М «Львёнок» отвечает всем современным мировым требованиям. Интерьер сделан с использованием алюминиевых сплавов, что делает его пожаробезопасным. Также вагон оснащён системами активной и пассивной безопасности.