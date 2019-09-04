Боец ММА Сергей Харитонов посетил Иркутск

В заключение встречи Харитонов сфотографировался со спецназовцами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.









Популярный спортсмен смешанных единоборств Сергей Харитонов посетил базу отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.В Иркутске тяжеловес, профессионально выступающий в различных сильнейших организациях ММА свыше 15 лет, приехал после своего визита в США, где нокаутом одолел спортсмена Мэтта Митриона.- У меня в Иркутске сын растёт, я здесь частый гость, много друзей. Спецназ – это всегда мощь, сила, это наша защита, в первую очередь. Я думаю, что в следующий раз приеду, как-то потренируемся вместе, проведу небольшой мастер-класс. Думаю, ребята много, что нового возьмут для себя, - рассказал Сергей Харитонов.В ходе общения со спецназовцами, многие из которых внимательно следят за боями именитого соотечественника, ранее сам служивший в войсках специального назначения Сергей Харитонов рассказал о прошедшем поединке и обсудил свои дальнейшие спортивные планы.Кроме того, атлет отметил важность занятий единоборствами для силовиков и сообщил, что в будущем хотел бы провести тренировку с бойцами «Грома».