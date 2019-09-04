Боец ММА Сергей Харитонов посетил Иркутск

Популярный спортсмен смешанных единоборств Сергей Харитонов посетил базу отряда специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске тяжеловес, профессионально выступающий в различных сильнейших организациях ММА свыше 15 лет, приехал после своего визита в США, где нокаутом одолел спортсмена Мэтта Митриона.
- У меня в Иркутске сын растёт, я здесь частый гость, много друзей. Спецназ – это всегда мощь, сила, это наша защита, в первую очередь. Я думаю, что в следующий раз приеду, как-то потренируемся вместе, проведу небольшой мастер-класс. Думаю, ребята много, что нового возьмут для себя, - рассказал Сергей Харитонов.
В ходе общения со спецназовцами, многие из которых внимательно следят за боями именитого соотечественника, ранее сам служивший в войсках специального назначения Сергей Харитонов рассказал о прошедшем поединке и обсудил свои дальнейшие спортивные планы.
Кроме того, атлет отметил важность занятий единоборствами для силовиков и сообщил, что в будущем хотел бы провести тренировку с бойцами «Грома».
В заключение встречи Харитонов сфотографировался со спецназовцами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.