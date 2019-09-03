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Видео: Военные Бурятии приняли участие в параде в Монголии

Видео: Военные Бурятии приняли участие в параде в Монголии
Общество, 
В зрелищном параде в честь 80-летия победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол приняла участие авиация

В монгольском городе Чойбалсан на площади Независимости у мемориала героям Монголии состоялся торжественный парад, посвящённый 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. В нём приняли участие военнослужащие тактических групп мотострелкового соединения Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии. Это участники совместного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019». Как сообщал «Байкал-Daily», учение «Селенга» завершилось на прошлой неделе. Российскую сторону представляли военные из города Кяхта Бурятии.

В праздновании юбилея победы приняли участие также ветераны, юнармейцы, общественные организации из Забайкалья и Бурятии.




Командующий 36 армии генерал-лейтенант Михаил Носулев и заместитель министра обороны Монголии Т. Дуламдорж возложили венки к мемориалу и почтили погибших в 1939 году на полях сражений бойцов.

Военнослужащие тактических групп двух стран отработали строевые приёмы. Под музыкальное сопровождение совместного российско-монгольского военного оркестра прошли мимо трибуны торжественным маршем.

Впервые в военном параде, посвящённом 80-летию победы в боях на реке Халхин-Гол, приняли участие вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-24 авиабазы Восточного военного округа. Авиация ровными линиями совершила пролёт над мемориальным комплексом.

На фланговых площадках мемориала героям Монголии был организован статический показ образцов военной техники двух стран.

Впервые жители и гости города Чойбалсан с фотографиями своих родных, которые сражались в боях на реке Халхин-Гол, приняли участие в шествии «Бессмертный полк». Вслед за ними проследовали ретро-автомобили, спортсмены велосипедного клуба и российская делегация.

После чего на площади Независимости состоялся концерт, в котором выступили творческие коллективы школьных учреждений Монголии. Юнармейцы из Забайкальского края продемонстрировали гостям строевые приёмы с карабинами и саблями.

Помимо этого, возложение венков прошло на мемориальном комплексе советским лётчикам, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Справка:

Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии (примерно 900 км на восток от Улан-Батора). С одной стороны были СССР и Монголией, с другой – Японская империя и Маньчжоу-го. Заключительное сражение произошло в конце августа и завершилось разгромом армии Японии.

В советской историографии эти события, как правило, называются «военным конфликтом». Часть японских историков считает, что это была настоящая локальная война, причём некоторые авторы называют её «Второй русско-японской войной» — по аналогии с войной 1904—1905 гг.

По официальным советским данным, потери японо-маньчжурских войск года составили более 61 тысяч человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, в том числе около 25 тысяч убитыми. Официально объявленные потери Квантунской армии: 17 206 человек — 8440 убитых, умерших и пропавших без вести, 8766 раненых и заболевших.

Потери советских войск составили 9703 человек (в том числе 6472 погибших, 1152 умерших от ран в госпиталях, 2028 пропавших без вести).

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