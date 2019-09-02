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«Спасибо, Россия!»: В Монголии празднуют 80-летие победы на реке Халхин-Гол

Общество,  Фото:Александр Фарфутдинов
Дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин-Голе, проехали большой путь «Дорогами отцов»

С 28 августа по 3 сентября, в честь 80-летнего юбилея битвы на реке Халхин-Гол, состоялся автопробег «Дорогами отцов». Его участники – в общей сложности почти 90 человек на автобусах и машинах - преодолели путь от Улан-Удэ до Чойбалсана, а это более 2 тысяч километров.

Среди них - дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин-Голе, журналисты, блогеры, артисты, представители молодёжных организаций, «Боевого братства» и Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).

Выехав в 6 утра 25 августа, участники успели за первый день провести митинги с возложением венков к памятникам воинам в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Кяхте.

В Кяхте к автопробегу присоединились председатель Кяхтинского районного совета ветеранов. подполковник милиции в отставке Цыбик Очиров, Почётный дорожник России Владимир Милюшин, подполковник запаса погранвойск Владимир Сластников, депутат райсовета, известный журналист Александр Фарфутдинов. Это была уже третья поездка кяхтинских ветеранов и детей участников войны с Японией к местам боёв на легендарной монгольской реке.

Ночь прошла в пути. Причём от города Дархан до Улан-Батора пришлось ехать по объездной дороге – из-за ремонта основной трассы. Скорость автоколонны, и без того низкая, упала до минимума на плохой дороге. Поэтому в Улан-Батор участники автопробега прибыли только в пять утра. Короткий отдых до десяти часов - и снова в дорогу. Надо было успеть на праздник в центр аймака Хэнтий - город Чингис-Хот. До полуночи длился совместный монголо-российский концерт, после которого зрители долго не хотели отпускать бурятских артистов.

На следующий день автопробег продолжил своё движение - до аймака Дорнод, чья столица город Чойбалсан встретил участников дождливой погодой. Но капризы «небесной канцелярии» не помешали провести военный парад с торжественным маршем монгольских и российских тактических групп, накануне показавших себя в ходе международных учений «Селенга – 2019».

Примечательно, что после парада впервые в Монголии состоялось шествие «Бессмертного полка». Жители Дорнод-аймака пронесли портреты своих дедов и отцов, вместе с советскими братьями по оружию громивших японских агрессоров. Также впервые на параде были представлены военная ретро-техника и боевые вертолёты ВКС России. В праздничных колоннах прошли представители общественных организаций, участники автопробегов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, юнармейцы, участники акции «Спасибо, Россия!».

Также в Чойбалсане состоялась торжественная церемония возложения венков к памятнику советским лётчикам, мемориалу монгольским воинам на центральной площади города.

- В Чойбалсане к нам постоянно подходили люди и просили сфотографироваться на память с ними или с детьми. Сколько было фотосессий - даже не вспомнишь... Монгольский народ очень уважительно относится к России, многие жители Чойбалсана были в майках с надписью «Спасибо, Россия!» - рассказал участник автопробега в составе делегации ветеранов Кяхтинского района, журналист Александр Фарфутдинов. - Поздравляя друг друга с Днём Победы, мы крепко жали руки и обнимались. На празднике общей Победы чувства всех его участников были искренними и по-настоящему братскими.

Вечером на главной площади Чойбалсана красочный концерт артистов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края завершился фейерверком далеко за полночь.

Кроме того, делегации нашей республики удалось установить памятник воинам Халхин-Гола из Бурятии – в 40 километрах от поселения Сумбэр. Несмотря на то, что дожди размыли просёлочную дорогу до поселения на местах боёв, было принято совместное решение – отправить в Сумбэр небольшую группу на легковых автомобилях высокой проходимости. Оставшаяся большая часть участников автопробега отправилась обратно - в Улан-Батор.

Здесь 2 сентября состоялась встреча делегации Бурятии с главой республики. Алексей Цыденов прибыл в Улан-Батор для встречи с президентом России. Планируется, что Владимир Путин прилетит в Улан-Батор 3 сентября, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 80-летия битвы на реке Халхин-Гол и памятной даты - Дня окончания Второй мировой войны.
Монголия автопробег
 
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