На мемориальном кладбище со всеми воинскими почестями состоялось захоронение поднятых останков погибших солдат
В Монголии поисковый отряд военнослужащих Восточного военного округа и представителями местных общественных организаций подняли на поверхность останки 17 солдат рабоче-крестьянской красной армии (РККА), погибших в ходе сражений на Халхин-Голе. Раскопки велись в 350 км от города Чойбалсан в районе сопки Ремизова.
В преддверии празднования 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол командование общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приняло решение о создании поискового отряда для поиска погибших солдат. Поисковый отряд состоит из 15 военных инженеров.
Даты празднования юбилея совпали с датами ежегодного российско-монгольского военного учения «Селенга-2019», которое стартовало 15 августа на полигоне Мунх-Хэт.
На мемориальном кладбище, где покоятся останки советских воинов, вблизи села Халхин-Гол, со всеми воинскими почестями состоялось захоронение поднятых останков погибших 17 солдат.
В погребении принял участие командующий 36 армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий сухопутных войск Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор, военный оркестр ВС Монголии, знаменные и салютные группы двух стран.
На сегодня всего поднято и захоронено 103 советских солдата, около 2 тысяч из сражавшихся у берегов Халхин-Гола считаются без вести пропавшими.
Поисковый отряд из состава военнослужащих ВВО впервые принял участие в поисках без вести пропавших советских и монгольских солдат. В следующем году планируется увеличить состав поисковиков и продолжить работы в местах воинской славы на территории соседнего государства, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Монголии скоро установят памятник воинам-уроженцам Бурятии, павшим в боях на Халхин-Голе.
Военные из Бурятии нашли останки 17 солдат на Халхин-Голе
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