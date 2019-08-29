Военные Бурятии и Монголии шквальным огнём уничтожили «противника»: видео

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На финальной стадии учения «Селенга» российские и монгольские танковые и мотострелковые подразделения, под прикрытием вертолётов Ми-24, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня «Град» и минометов захватили плацдарм в указанном районе. Они уничтожили незаконные вооружённые формирования, обеспечив защиту населённого пункта в приграничном районе.- Зенитная самоходная установка ЗСУ «Шилка» обеспечила прикрытие подразделений от воздушных целей «неприятеля». Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы реактивной системой залпового огня «Град» и 152-мм самоходных гаубиц «Акация», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Помимо этого, танкисты двух стран впервые отработали новый тактический приём «Сирийский вал», «Танковая карусель» и «Качели».- Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» авиабазы армейской авиации Восточного военного округа эвакуировали условно раненых и доставили в безопасный район для оказания медицинской помощи. Помимо этого, вертолёты высадили тактический десант в труднодоступной горной местности. Разведчики провели «зачистку» района от условных диверсионно-разведывательных групп, - сообщают в Восточном военном округе.В завершении совместного проведения операции, перед главной вышкой состоялся парад военной техники участвующей в военном учении. Более 10 тысяч местных жителей и гостей города Чойбалсан приехали посмотреть зрелищную часть совместных тактических учений.После прохождения торжественным маршем участников учения состоялась торжественная церемония закрытия учения «Селенга-2019», прошло награждение военнослужащих ведомственными медалями Монголии и России «За укрепление боевого содружества», «За отличие в учениях».Завершилась торжественная церемония закрытия спуском государственных флагов России и Монголии и флага учений.На сцене выступил творческий коллектив Монголии и сводный ансамбль песни и пляски общевойскового объединения Восточного военного округа.- В торжественной церемонии закрытия учения «Селенга-2019» со стороны Монголии принимали участие заместитель министра обороны Монголии Т.Дуламдорж, руководитель тактического учения бригадный генерал Б.Амгаланбаатар, с российской стороны руководитель учения генерал-лейтенант Михаил Носулев, - отмечают в пресс-службе ВВО.Стоит отметить, что даты проведения совместных военных учений «Селенга-2019» совпали с празднованием победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Российские военнослужащие примут участие в торжественном параде на площади Независимости города Чойбалсан и возложат венки к мемориальному комплексу.