 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Сентября

31 Августа

30 Августа

Популярное

Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию

Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Общество, 
В мероприятии участвовала почти сотня человек

Накануне, 31 августа, автопробег «Дорогами отцов» отправился в обратный путь.

Более 2 тысяч километров преодолели 87 человек на автобусах и машинах. Среди них дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин голе, журналисты, блогер, артисты, молодежные организации, представители Боевого братства и ДОСААФ.

- Выехав в 6 утра 25 августа, участники автопробега успели только за первый день провести митинги с возложением венков к памятникам воинам в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Кяхте. И уже вечером дали концерт жителям монгольского города Сухэ-Батор, - сообщает пресс-служба республиканского минспорта.

Неделя автопробега была яркой и насыщенной, а завершится она завтра, 2 сентября, встречей делегации Бурятии с главой республики.

Алексей Цыденов прибудет в Улан-Батор для встречи с президентом России. Владимир Путин прилетит в Улан-Батор 3 сентября, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 80-летия битвы на Халхин гол.

Как сообщал «Байкал-Daily»,во время следования автопробега медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику. Отец ребёнка погиб в дорожной аварии. 
автопробег
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Общество, 01.09.2019
В мероприятии участвовала почти сотня человек 
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Микрорайон в Улан-Удэ оставался без света
Общество, 01.09.2019
Электричество появилось спустя почти 7 часов 
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Общество, 01.09.2019
Всего за сутки тушили три лесных пожара
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
В Улан-Удэ итальянские баки отправили на свалку
Общество, 01.09.2019
5 лет назад на «евробаки» потратили несколько десятков миллионов рублей 
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
В Улан-Удэ открылась поликлиника на 24 тысячи детей
Общество, 01.09.2019
Медицинское учреждение начнёт работу с завтрашнего дня 
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Обладатель самых сильных пальцев на планете живёт в Улан-Удэ
Общество, 01.09.2019
Рафаэль Кулиев зафиксировал Рекорд Мира
В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж
В Улан-Удэ прошло шествие в честь 80-летия авиазавода: фоторепортаж
Общество, 01.09.2019
Праздничное шествие собрало около 4 тысяч работников авиазавода. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
1 сентября в Улан-Удэ жара
1 сентября в Улан-Удэ жара
Общество, 01.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября по республике местами кратковременные дожди, возможны грозы
В Улан-Удэ на оживлённой «зебре» дарили зелёные шарики
В Улан-Удэ на оживлённой «зебре» дарили зелёные шарики
Общество, 31.08.2019
В преддверии Дня знаний в столице Бурятии состоялась традиционная профилактическая акция «Переходи на зелёный»
В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт
В Улан-Удэ силач протащил 13-тонный вертолёт
Общество, 31.08.2019
Необычный рекорд был установлен во время празднования 80-летия Улан-Удэнского авиазавода. ВИДЕО
Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Росгвардейцы Бурятии помогли собрать детей в школу
Общество, 31.08.2019
Детям подарили рюкзаки и канцелярские принадлежности
Бычки и влажные салфетки наносят непоправимый вред Байкалу
Бычки и влажные салфетки наносят непоправимый вред Байкалу
Общество, 31.08.2019
Одноразовые салфетки и сигаретные фильтры признаны самым распространённым мусором на берегах Байкала
Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа
Ряды полиции Бурятии пополнили выпускники из Иркутска и Воронежа
Общество, 31.08.2019
В МВД по Бурятии прошла встреча руководителей подразделений с выпускниками двух вузов
Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу
Дарима Сандакова поборется за золото чемпионата Европы по боксу
Общество, 31.08.2019
Спортсменка из Бурятии вышла в финал чемпионата Европы по боксу. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^