В мероприятии участвовала почти сотня человек
Накануне, 31 августа, автопробег «Дорогами отцов» отправился в обратный путь.
Более 2 тысяч километров преодолели 87 человек на автобусах и машинах. Среди них дети и внуки солдат из Бурятии, воевавших на Халхин голе, журналисты, блогер, артисты, молодежные организации, представители Боевого братства и ДОСААФ.
- Выехав в 6 утра 25 августа, участники автопробега успели только за первый день провести митинги с возложением венков к памятникам воинам в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и Кяхте. И уже вечером дали концерт жителям монгольского города Сухэ-Батор, - сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Неделя автопробега была яркой и насыщенной, а завершится она завтра, 2 сентября, встречей делегации Бурятии с главой республики.
Алексей Цыденов прибудет в Улан-Батор для встречи с президентом России. Владимир Путин прилетит в Улан-Батор 3 сентября, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования 80-летия битвы на Халхин гол.
Как сообщал «Байкал-Daily»,во время следования автопробега медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику. Отец ребёнка погиб в дорожной аварии.
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
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