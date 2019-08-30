В церемонии приняли участие участники автопробега «Дорогами отцов»
В Монголии 30 августа состоялось открытие памятника «Воинам Бурятии – участникам боёв на реке Халхин-Гол». В торжественной церемонии открытия памятника на горе Баин-Цаган в местности у реки Халхин-Гол приняли участие официальные делегации из Монголии и Республики Бурятия, творческие коллективы, представители образовательных организаций, активисты ветеранских и молодёжных общественных объединений Бурятии.
Памятник представляет собой стелу с фигурами воинов трёх национальностей: бурятской, русской и монгольской, стоящими в полный рост на постаменте. На самом постаменте, облицованном керамогранитом и обрамлённом георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имён 398 воинов-уроженцев Республики Бурятия, павших в боях в 1939 году на реке Халхин-Гол.
Работы по установке памятника начались 23 августа под руководством архитектора Александра Капустина и группы из 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Монголии открыт памятник «Воинам Бурятии»
Общество, Фото:
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