Дорогие «евробаки» региональный оператор заменил на новые
24 июля на внеочередной сессии Народного Хурала депутаты заинтересовались судьбой скандальных «голковских» мусорных баков, которые, региональный оператор по вывозу мусора «ЭкоАльянс» решил заменить на новые.
Как сообщал «Байкал-Daily», «евробаки» для раздельного сбора мусора были приобретены по решению бывшего мэра Улан-Удэ Александра Голкоав за кругленькую сумму в начале 2014 года. 300 итальянских мусорных баков и 2 мусоровоза были приобретены за 52 миллиона рублей, что вызвало большой резонанс среди общественности из-за неоправданности затрат из скромного бюджета города.
- Красивые дорогие баки Голкова просто-напросто убрали. Что с ними и почему так получилось? Сколько денег и куда пойдут эти деньги? – задался вопросом депутат Тумэн Дондоков.
На вопрос парламентария ответил министр природных ресурсов Бурятии Вадим Кантор.
- У регионального оператора был заключён договор с МБУ «Комбинат по благоустройству» по оказанию услуг по вывозу. Я так понимаю, что возникли определённые какие-то проблемы по учёту объёма и по работе по вывозу мусора. Региональный оператор принял решение вывозить своими силами и в настоящий момент справляется, - сказал Вадим Кантор.
Одним словом, итальянские мусорные баки оказались неудобны при сборе и выгрузке мусора.
Как сообщал «Байкал-Daily», региональный оператор установил в Улан-Удэ 250 новых мусорных контейнеров. Вторая партия из 243 баков прибудет в Улан-Удэ до конца июля.
- Данные контейнера пойдут, в первую очередь, на замену «евробаков» и обновление старых баков, утративших свою ресурсность, - сообщала тогда заместитель директора ООО «ЭкоАльянс» Надежда Пихеева.
В Бурятии ушли в прошлое скандальные мусорные баки
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