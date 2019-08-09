В Бурятии осудили сбежавших жителей Северной Кореи





Напомним, покидать КНДР гражданам запрещено. В Северной Корее отсутствует свобода слова, нет доступа ко всемирной Сети, действует свой календарь, где за точку отсчёта берётся дата рождения «вечного президента» Ким Ир Сена. По рассказам беженцев, если сбегает один член семьи, есть угроза для жизни оставшихся домочадцев. Принудительное возвращение на Родину грозит смертной казнью.