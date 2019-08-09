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В Бурятии осудили сбежавших жителей Северной Кореи

В Бурятии осудили сбежавших жителей Северной Кореи
Общество,  Фото:pixabay.com
Они хотели получить гражданство

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию сбежали трое жителей Корейской Народно-Демократической Республики. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

В марте 2019 года осуждённые пытались незаконно пересечь государственную границу из России в Монголию в районе одного из сел Джидинского района. В дальнейшем они намеревались обратиться в посольство Республики Корея о предоставлении гражданства.

- В ходе попытки перехода границы иностранные граждане задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Северокорейцам назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, покидать КНДР гражданам запрещено. В Северной Корее отсутствует свобода слова, нет доступа ко всемирной Сети, действует свой календарь, где за точку отсчёта берётся дата рождения «вечного президента» Ким Ир Сена. По рассказам беженцев, если сбегает один член семьи, есть угроза для жизни оставшихся домочадцев. Принудительное возвращение на Родину грозит смертной казнью. 
КНДР беженцы
 
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