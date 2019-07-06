Трое мужчин сбежали из Северной Кореи в Бурятию

Сбежавшие из своей страны северокорейцы находятся в улан-удэнском СИЗО



В СИЗО в Улан-Удэ находятся трое граждан Северной Кореи, сбежавшие от диктаторского режима чучхе. Беженцев задержали в Бурятии за незаконное пересечение границы, сообщила «Байкал-Daily» уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.



25 июня Юлия Жамбалова посетила СИЗО-1, провела личный приём содержащихся в учреждении граждан и посетила 31 камеру. В одной из них и содержатся задержанные граждане КНДР.



Их судьба незавидна – принудительное возвращение на Родину грозит перебежчикам смертной казнью. Покидать КНДР гражданам запрещено: по закону, даже рыбаки, которых штормом уносит в зону, граничащую с Южной Корее, должны бросать лодку, прыгать в воду и, рискуя жизнью, добираться обратно вплавь. В Северной Корее отсутствует свобода слова, нет доступа ко всемирной Сети, действует свой календарь, где за точку отсчёта берётся дата рождения «вечного президента» Ким Ир Сена. По рассказам беженцев, если сбегает один член семьи, есть угроза для жизни оставшихся домочадцев.



