В Чите задержали ОПГ сутенёров



Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участники которой занимались организацией проституции. Организатором была 32-летняя читинка, в созданную ею группировку входили как минимум четыре человека. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



В группе существовали строгие правила работы и чёткое распределение ролей. Девушкам, которые под контролем оказывали платные интимные услуги, предоставляли жилье, транспорт, мобильные телефоны. Также проститутки платили штрафы за нарушение установленных правил, кроме того, подозреваемые угрожали девушкам, чтобы они продолжали работать.



Организатор и активные участники группировки были задержаны оперативниками одновременно по местам жительства. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, визитки и черновые записи.



Следователем в отношении организатора и троих участников группы возбуждены уголовные дела по статье «Организация занятия проституцией» и статье «Вовлечение в занятие проституцией». Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.

