В Чите задержали ОПГ сутенёров

Проститутки платили штрафы и подвергались угрозам
Сотрудники полиции пресекли деятельность группы, участники которой занимались организацией проституции. Организатором была 32-летняя читинка, в созданную ею группировку входили как минимум четыре человека. Об это сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В группе существовали строгие правила работы и чёткое распределение ролей. Девушкам, которые под контролем оказывали платные интимные услуги, предоставляли жилье, транспорт, мобильные телефоны. Также проститутки платили штрафы за нарушение установленных правил, кроме того, подозреваемые угрожали девушкам, чтобы они продолжали работать.
Организатор и активные участники группировки были задержаны оперативниками одновременно по местам жительства. В ходе обысков у них изъяли мобильные телефоны, сим-карты, визитки и черновые записи.
Следователем в отношении организатора и троих участников группы возбуждены уголовные дела по статье «Организация занятия проституцией» и статье «Вовлечение в занятие проституцией». Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста.
Банк ВТБ в Бурятии, в рамках ранее установленного кредитно-документарного лимита на группу компаний «Дорстройсервис», предоставил дочерней структуре компании — ООО «Курорты Бурятия», кредит в размере 110 млн рублей, сроком на 5 лет
Фестиваль пройдёт в середине сентября
В обоих случаях аферисты представлялись сотрудниками банков
С детьми провели инструктаж безопасности
Люди могут сообщить об имеющихся проблемах
Горожане неоднозначно отнеслись к такой мойке
Авария произошла сегодня днём
Учебные полёты состоялись на высоте 15 тысяч метров и на сверхзвуком режиме
Состоялась церемония представления молодых офицеров
В мероприятии примут участие горожане, представители патриотических объединений, школьники и студенты
Чаще всего санавиация экстренно транспортирует больных с черепно-мозговыми травмами, инсультами
В мероприятии приняли участие представители Селенгинского и Кяхтинского районов
Он проник в него под предлогом установки ТВ-приставки
До очага лесники дошли пешком
Они вырубили более тысячи деревьев