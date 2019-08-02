В пригороде Улан-Удэ произошёл подмыв береговой линии реки
Вчера в 23.10 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Бурятии поступило сообщение о том, что в селе Сотниково произошёл подмыв береговой линии реки Селенга. В зону возможного подтопления попадают 368 жилых домов. Силами местной администрации проведено оповещение населения.
По состоянию на 12.00 часов, уровень воды в Селенге составляет 171 см, при уровне выхода воды на пойму 230 см. Отметим, критическая отметка уровня составляет 330 см. По прогнозу Бурятского гидрометцентра на 4 августа, уровень воды достигнет 226 см, при данной ситуации ожидается подтопление низких участков поймы.
- В ЦУКС МЧС России по республике продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки, налажено тесное взаимодействие с Бурятским гидрометцентром, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов, различными ведомствами и министерствами. По данным Бурятского гидрометцентра, на ближайшие сутки значительного ухудшения погоды не прогнозируется, по республике ожидаются местами локальные дожди и грозы, а также жаркая погода, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
«Отметим, в случае ухудшения обстановки по Республике Бурятия, в готовности к реагированию находятся как подразделения МЧС России, так и территориальной подсистемы РСЧС», также добавили здесь.
В республике подготовлены к работе пункты временного размещения, куда при необходимости могут быть отселены жители домов, оказавшихся в зоне паводка.
«К моменту достижения критических уровней воды на территории Бурятии спланирован вывод аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Бурятии для оказания адресной помощи населению», - заключили в Главном управлении.
Более 350 домов может подтопить в Бурятии из-за разлива Селенги
Общество, Фото:
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