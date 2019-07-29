«Наш дом ушёл под воду»: В Бурятию прибыли дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области



- Нужно всё – тёплая одежда, нужны моющие средства, шампуни, мыло, мочалки, нижнее бельё, тапочки. Обращаемся ко всем неравнодушным, пожалуйста, помогите, если есть возможность, - сказала Татьяна Парпаева.



Помощь принимается в здании министерства спорта и молодёжной политики Бурятии по адресу: Ранжурова, 8, кабинет 502. Более подробную информацию об акции можно узнать



- Нужно всё – тёплая одежда, нужны моющие средства, шампуни, мыло, мочалки, нижнее бельё, тапочки. Обращаемся ко всем неравнодушным, пожалуйста, помогите, если есть возможность, - сказала Татьяна Парпаева.Помощь принимается в здании министерства спорта и молодёжной политики Бурятии по адресу: Ранжурова, 8, кабинет 502. Более подробную информацию об акции можно узнать здесь

27 июля в Бурятию прибыли дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Всего республика приняла 160 ребят. Детей направили в детский центр «Дружба» в Заиграевском районе, там они проведут 21 день.В первый же день пребывания детей разделили по группам и накормили. Также их осмотрели медицинские работники. Вожатые, которые в основном являются студентами педагогического колледжа, подготовили для прибывших гостей развлекательные программы, чтобы оздоровительный курс прошёл легко и успешно. И дети смогли отвлечься от беды, с которой они столкнулись.А беда случилась в семье каждого из приехавших. У Карины из города Тулун сейчас нет документов, во время наводнения они находились на крыше. Позже дом вовсе смыло.- Мы каждый день ходим на речку и видели, что вода поднимается. На следующее утро мы с мамой туда снова пошли, вода стала ещё выше, и мы всем соседям рассказали, что будет наводнение. Потом наш дом ушёл под воду полностью, его унесло под мост. Даже по Интернету наш дом показали. С нами ушла собака, а вот попугай мой на крыше остался и документы. Сейчас мы их восстанавливаем, - рассказала Карина.По словам детей в Тулуне сейчас много военных, волонтёров и сотрудников МЧС.- Родители говорят, что техники и людей хватает, но можно было бы, конечно, ещё помощь. Военных очень много, помогают всё расчищать, - рассказала Полина.Чтобы помочь детям, министерство спорта и молодёжной политики Бурятии начало акцию «Поможем детям месте». По словам заместителя министра Татьяны Парпаевой, у многих ребят не осталось даже тёплой одежды.