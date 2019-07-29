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В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»

В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»
Общество,  Фото:pixabay.com
Минспорта Бурятии собирает детские вещи для детей из затопленных районов Иркутской области

С 29 июля в Бурятии стартовала акция «Поможем детям вместе». Цель акции – собрать детские вещи для детей из затопленных районов Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики.

На данный момент 160 детей отдыхают у нас в Бурятии в детском центре «Дружба» Заиграевского района, поэтому сбор гуманитарной помощи осуществляется в министерстве спорта и молодёжной политики Республики Бурятия по адресу: Ранжурова, 8, каб. 502.

Что требуется:
-новая летняя одежда на возраст от 7 до 16 лет (ветровки, брюки, спортивные костюмы, шорты, футболки, платья, носки и нижнее белье);
- летняя обувь (тапочки, сандалии, босоножки, резиновые сапоги, кроссовки);
- книги, настольные игры, канцелярские принадлежности;
- альбомы, фломастеры, карандаши, цветная бумага.

Сбор вещей будет осуществляться с 29 июля в будние дни — с 10:00 до 17:30 часов.
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