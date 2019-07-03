В 9 вагонах поезда покажут историю развития российских железных дорог
19 июля в рамках празднования 45-летия начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Иркутск прибудет передвижной выставочно-лекционный комплекс «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Состав поезда включает 12 вагонов, 9 из них – выставочные. Экспозиции отражают историю становления и развития отечественных железных дорог, а также демонстрируют современные инновационные проекты и технологии, которые реализуются в настоящее время. Выставочно-лекционный комплекс будет работать на станции Иркутск-Пассажирский.
В Иркутск на 45-летие БАМа приедет поезд-выставка
Общество, Фото:
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