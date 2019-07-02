Верующие пожелают ему долгой жизни и посмотрят концерт
6 июля в 18:30 в Театре оперы и балета состоится праздничный вечер, посвящённый 84-летию со дня рождения Далай-ламы XIV. Торжественный вечер начнётся с молитвы о долгой жизни Его Святейшества и продолжится большим праздничным концертом с участием мастеров искусств и творческих коллективов Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии, мероприятие не преследует коммерческих целей. Средства, собранные от продажи билетов, направят на оплату расходов, связанных с организацией концерта.
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В Улан-Удэ отпразднуют день рождения Далай-ламы
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