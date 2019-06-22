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Победитель шоу «Ты супер!» выступит в Улан-Удэ

Победитель шоу «Ты супер!» выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Денберел Ооржак станет специальным гостем Сурхарбана

Как сообщал «Байкал-Daily», 29-30 июня в Бурятии состоится ежегодный национальный спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан». Сурхарбан считается главным национальным летним праздником. В соцсетях раздаются призывы обязательно посетить Центральный стадион, так как в прошлом году трибуны были пустыми. В этом году ситуация должна измениться, ведь специальным гостем гала-концерта Сурхарбана станет победитель телешоу НТВ «Ты супер!» и «Детской новой волны-2019» 12-летний Денберел Ооржак из Тувы. 




Денберел стал звездой Интернета после первого же видео с «Ты супер!». Специалисты отмечают не только его уникальный голос, но и отличную пластику, умение держаться на сцене, харизму. Мальчик вырос в тувинском селе Кызыл-Мажалык, его отец бросил семью, а мать сидит в колонии за тяжкое преступление. Растит Денберела и его сестру бабушка, которая плохо говорит по-русски и не имеет больших доходов. Талант ребёнка вовремя разглядел его односельчанин Борис Салчак, известный тувинский вокалист, солист группы «Центр Азии». После первого выступления Денберела на «Ты супер!» продюсер Игорь Крутой признал, что у мальчика огромное будущее. 






Большой концерт с участием Денберела состоится на Центральном стадионе Бурятии 30 июня в 18 часов (0+). Также на сцене выступят театр «Байкал», солисты оперы, группа «Shono», группа «Сагаан Турлаг» и звёзды бурятской эстрады.

А с 9 часов 30 июня на стадионе пройдут соревнования по национальной борьбе, стрельбе из национального лука, бурятским шахматы шатар, бурятской народная игра шагай наадан, гиревой турнир.

За день до этого, 29 июня на стадионе Иволгинского дацана состоятся скачки. Начало в 13 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году на Сурхарбане пришлось отказаться от турнира по разбиванию хребтовой кости из-за нехватки «рабочего материала».


концерт Сурхарбан
 
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