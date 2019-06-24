Объявлены участники Байкальского международного кинофестиваля

На распутинский фестиваль «Человек и Природа» отобрана 31 картина



Отборочная комиссия XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина, который пройдёт в Иркутске с 19 по 23 сентября, завершила просмотр заявок авторов фильмов, и сформировала список участников. Из 701 работы, поступившей из 87 стран мира, была отобрана 31 лента. 19 из них вошли в конкурсную часть фестиваля, 12 – во внеконкурсную. Фильмы на конкурс принимали до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Основу фестиваля составляют документальные и научно-популярные фильмы. Жюри оценит ленты в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм». В этом году введена новая номинация – «Лучший анимационный фильм», на победу в ней претендует пять работ. Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Кроме того, будут вручены специальные призы молодёжного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Обладатель Гран-при фестиваля получит 200 тысяч рублей.



В отборочную комиссию фестиваля в этом году вошли доцент Байкальского государственного университета, член Союза кинематографистов России, кандидат искусствоведения Ольга Красноярова, режиссёр Иркутского областного кинофонда, член Союза кинематографистов России Мария Кельчевская, кинорежиссёр, член Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова, режиссёр, член Молодёжного центра Союза кинематографистов России Александра Мерзлякова, начальник отдела по организации регионального проката кинофильмов Иркутского областного кинофонда Елена Мурзина, заместитель директора по общим вопросам Иркутского областного кинофонда Елена Утробина, начальник отдела по развитию кинопроизводства Иркутского областного кинофонда Полина Степанова, а также генеральный директор PR-агентства «Подкова», журналист, преподаватель кафедры журналистики и рекламы НИИТУ Надежда Зайцева.



- Составляя программу кинофестиваля, мы старались учесть интересы широкой аудитории. Для семейного просмотра в конкурсную часть программы вошли два российских фильма – «Несейка. Младшая дочь» и «Книга моря». Ещё одна российская лента «Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева» – для тех, кто интересуется историей. Любителям чувственного кино понравятся фильмы-наблюдения – «Страна мёда» (Македония), «Земля» (Россия) и «Любимые» (Иран). Для ценителей научно-популярных картин предназначены работы об экосистеме ручья «Один на тысячу» (Германия), о птицах-носорогах «Хранители птиц» (Россия) и захватывающая эстетикой изображения «Дикая Австрия. Создано водой» (Австрия), – отметила Анастасия Зверькова.



- С появлением простой в управлении техники, любительское кино, которое также присылают на наш фестиваль, иногда не уступает профессиональному, оно всегда искреннее… Среди внеконкурсных работ примечательна любительская картина Ансэльма Натаниэля Панке «Где-то. Один в Африке», которая с триумфом прошла во многих кинотеатрах Германии, – рассказала Мария Кельчевская.



Конкурсная программа XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина:



Документальное кино

1. Дальневосточная одиссея Владимира Арсеньева (Россия, 2018, 26 мин. Режиссёр Иван Головнев);

2. Книга моря (Россия, 2018, 85 мин. Режиссёр Алексей Вахрушев);

3. Хранители гнезд (Россия, 2018, 39 мин. Режиссёр Татьяна Обозова);

4. Страна мёда (Македония, 2019, 87 мин. Режиссёр Любомир Стефанов, Тамара Котевска);

5. Несейка. Младшая дочь. (Россия, 2018, 44 мин. Режиссёр Владимир Марин);

6. Любимые. (Иран, 2018, 54 мин. Режиссёр Ясер Талеби);

7. Один на тысячу. (Германия, 2018, 50 мин. Режиссёр Ян Михаэль Гафт);

8. Дикая Австрия - создано водой. (Австрия, 2018, 52 мин. Режиссёр Рита Шламбергер, Михаэль Шламбергер);

9. Земля. (Россия, 2018, 30 мин. Режиссёр Юлия Кушнаренко);

10. Сезон, когда бархатные рога становятся золотыми (Россия, 2019, 64 мин. Режиссёр Галина Леонтьева).



Игровое кино

1. Бакыт. (Кыргызстан, 2018, 15 мин. Режиссёр Мээрим Догдурбекова);

2. Интересная жизнь. (Россия, 2018, 87 мин. Режиссёр Анна Яновская);

3. Надо мною солнце не садится. Россия, 2019, 108 мин. Режиссёр Любовь Борисова);

4. Симин. (Иран, 2019, 78 мин. Режиссёр Мортеза Аташ ЗамЗам);

5. Если только на воде не безопасней, чем на суше. (Филиппины, 2018, 102 мин. Режиссёр Иар Арондаинг).



Анимационное кино 1. 5 минут до моря. (Россия, 2018, 7 мин. Режиссёр Наталия Мирзоян);

2. Рыбы, пловцы, корабли. (Россия, 2017, 10 мин. Режиссёр Дмитрий Геллер);

3. Корабли прошлых лет. (Россия, 2015. 15 мин. Режиссёр Юра Богуславский);

4. Плоды. (Германия, 2016, 7 мин. Режиссёр Герхард Фанк).



Внеконкурсная программа XVIII Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина:



1. Забытые на Транссибе. (Италия, 2017, 85 мин. Режиссёр Кристиане Рорато);

2. Что угрожает северным морям. (Франция, 52 мин. Бельгия. Режиссёр Жак Лёй);

3. Река моего детства. (Россия, 2018, 26 мин. Режиссёр Станислав Шуберт);

4. Пропасть. Робот-коллектор. (Россия, 2019, 40 мин. Режиссёр Дмитрий Завильгельский);

5. Страна медведей. (Россия, 2018, 52 мин. Режиссёр Дарья Хренова);

6. Вядо. Беларусь, 2019, 42 мин. Режиссёр Галина Адамович);

7. Спасая погибающих собак. (США, 2019, 82 мин. Режиссёр Айя Никия);

8. Где-то. Один в Африке. (Канада, 2018, 90 мин. Режиссёр Ансельм Натаниэль Панке);

9. Скрытая маска рыбы-луны (2017, 27 мин. Режиссёр Саша Болле);

10. All inclusive или как осиротело небо. (Pоссия, 2017, 25 мин. Режиссёр Константин Одегов);

11. Король Лир. (Россия, 2017, 50 мин. Режиссёр Денис Клеблеев);

12. Королева без королевства. (Норвегия, 2018, 70 мин. Режиссёр Асгейр Хельгестат).

