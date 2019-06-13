Он собирается пройти вокруг Байкала пешком за 50 дней
В Бурятию уже в эту субботу прибудет известный ультрамарафонец и путешественник, член Русского географического общества Дмитрий Ерохин. Он собирается установить новый мировой рекорд по прохождению вокруг Байкала пешком.
18 июня Дмитрий Ерохин выедет в село Курбулик для подготовки к марафону, старт которого состоится 24 июня в селе Баргузин в 9:00.
Наша республика уже знакома спортсмену. В июле 2016 года Дмитрий уже предпринимал попытку прохождения вокруг Байкала. Преодолев около 2/3 маршрута (1200 км за 28 дней) ему пришлось сойти с дистанции из-за укуса клеща с энцефалитом.
Справка:
Действующий рекорд прохождения вокруг Байкала установлен в 1992 году и составляет около 1800 км за 73 дня – он остается непобитым уже более 27 лет. Рекорд был установлен двумя иркутскими спортсменами – Эрастом Бутаковым и Владимиром Михайлюком. Дмитрий Ерохин планирует пройти аналогичное расстояние за почти вдвое меньшее время – 2000 км за 50 дней, минимум на 23 суток быстрее.
Действующий рекорд в северной ходьбе составляет 1700 километров за 22 дня. Он был установлен в 2004 году австралийским ходоком Майклом Гейтсом, который прошёл из Мельбурна до Брисбена. Рекорд до сих пор не побит. Таким образом, в случае успеха Дмитрия у него будут два новых мировых рекорда.
В Бурятию приезжает марафонец установить рекорд
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