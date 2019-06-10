Ростовская и Иркутская области примут финал фестиваля «Студенческая весна» в 2020 году
Об этом сообщил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, передаёт ТАСС.
В Иркутске в 2020 году пройдёт финал фестиваля для учащихся учреждений среднего профессионального образования, Ростов-на-Дону будет принимать финальный этап «Российской студенческой весны-2020».
Иркутск примет финал всероссийской «Студенческой весны»
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