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Нарушителя госграницы осудили в Бурятии

Нарушителя госграницы осудили в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Мужчина пытался попасть в Россию через лес

В марте мужчина пытался незаконно пересечь границу России. Однако нарушителя был задержан пограничниками в Бурятии, когда он пробирался через лес в сторону госграницы.

Суд квалифицировал его действия по ч.3 ст.30 – ч.1 ст.322 УК РФ «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Преступление он совершил в период условного осуждения по двум приговорам. В этой связи нарушителя решили приговорить к реальному лишению свободы. Суд назначил ему наказание суд в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда. 
госграница
 
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