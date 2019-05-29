На севере Бурятии школьные лесничества боролись за звание лучшего

Соревнования прошли в селе Багдарин



Три команды юных лесников собрались в парке культуры и отдыха в селе Багдарин, чтобы выяснить, какая команда достойна звания самой умной, яркой и оригинальной.



5 станций на основные темы, 150 вопросов для проверки знаний и выступление, которое продемонстрирует всем гостям деятельность и умения школьного лесничества – скучать ребятам было некогда. Первым заданием для школьников стала станция «Лесная аптека», где детям нужно было отгадать растения по листьям и цветкам, рассказать об этом растении и его полезных свойствах. Следующим испытанием стала станция «Загадочный лес», где юным следопытам необходимо было узнать животного по оставленным следам и ответить на «хитрые» вопросы. Впереди учащихся ждали ещё 3 испытания, самым сложным из которых, по мнению ребят, стал конкурс капитанов команд. В викторине принимали участие только лидеры школьных лесничеств, а их группы поддерживали капитанов и старались дать подсказку.



- Мы немного волновались, хоть и готовились к районному слёту. Думали, задания будут легче, но все равно мы справились, и очень рады, - поделились своими впечатлениями победители – команда «Экологический патруль». На слёте они представили Багдаринскую среднюю школу.



Второе место завоевало школьное лесничество «Лесовичок». Третьими стала команда «Лесной патруль», представившая Маловскую среднюю школу.

- Эти школьные лесничества основаны совсем недавно, и у ребят пока совсем мало опыта в выступлениях и конкурсах. Потому мы и организовали районный слёт, чтобы ребята имели представление о таких конкурсах, как они проходят и к чему нужно быть готовыми. Приятно, что дети так трепетно относятся к лесу, может быть, из них вырастет поколение лесников, – рассказывают сотрудники Витимского лесничества и лесхоза.



Все участники получили сладкие призы и грамоты, а победители ещё и красивые значки школьного лесничества, сообщила пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



