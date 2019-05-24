В Улан-Удэ искали таланты среди дошкольников

Прошёл Республиканский конкурс талантов «Весёлый калейдоскоп» среди детей от 3 до 7 лет



21 и 22 мая в столице Бурятии состоялся Республиканский конкурс талантов «Весёлый калейдоскоп». В нём приняли участие более 500 малышей от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба РЦНТ.



На конкурс прибыли дети из детских садов и школ близлежащих районов и г. Улан-Удэ, также приехали участники из Закаменского, Окинского и Курумканского районов. Соревновались они в в трёх жанровых номинациях: «Хореография», «Вокал» и «Оригинальный жанр».



В итоге дипломами III степени награждены: Нимаева Нарантуя (с. Сосново-Озёрское), Евстигнеева Ксения (г. Улан-Удэ), Цыренова Александра (с. Сужа), Ли Елизавета (с. Сужа), Чойбсонова Аяна (с. Сужа), ансамбль культурно-образовательного центра «Амар Мэндэ» (г. Улан-Удэ), ансамбль «Золушка» (г. Улан-Удэ), театр эстрадного танца «Каскад» (г. Улан-Удэ), Цыдыпова Очирма (с. Сотниково), Тетерин Роман (с. Нижний Саянтуй). Дипломы II степени получили: Шагдарова Анна (с. Сосново-Озерское), Хавова Вероника (г. Улан-Удэ), Бишиева Дари (г. Улан-Удэ), Сыренова Нарана (г. Улан-Удэ), Эжинов Ананда (г. Улан-Удэ), Лыгденова Тензина (г. Улан-Удэ), Ансамбль «Ягодиночка» (с. Онохой), детский хореографический ансамбль «Славяне» (п. Селенгинск), Акулова Анисия (г. Улан-Удэ).



Диплом I степени в номинации «Вокал» получили: за сольное исполнение Козлов Ян из Улан-Удэ, дуэт Барановой Анастасии и Григорьевой Софьи из Петропавловки, трио «Мечтатели» (Цыдыпова Дари, Партилхаев Тимур, Манзыева Адиса) из Улан-Удэ, образцовый вокальный ансамбль «Кристаллики» из Закаменска. В номинации «Хореография» победу праздновали: Цыденова Юмжит из села Мыла за сольное исполнение и хореографическая группа детского сада «Сказка» из Заиграево. В номинации «Оригинальный жанр» первой стала Теслева Елизавета из Турунтаева.

