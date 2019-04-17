Ветераны из Бурятии весь май смогут ездить на поездах бесплатно

Действует две акции: по маршрутам дальнего и пригородного следований
Холдинг «РЖД» обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая. Акция приурочена к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Бесплатный проезд предусмотрен в вагонах всех классов обслуживания, включая СВ и «Люкс», всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка», курсирующих по маршрутам дальнего следования.
С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Акция будет действовать в течение всего мая 2019 года без ограничения по количеству поездок.
- Оформить безденежный билет можно уже сегодня в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу: удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда», - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.
Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.
Сборы за оформление: резервирование, переоформление, восстановление, возврат - проездных документов взиматься не будут. Также с ветеранов и сопровождающих не будет браться плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.
Для организации встречи, посадки и высадки ветеранов и оказания другой помощи будут задействованы работники всех причастных подразделений ОАО «РЖД».
Подобная акция действует и на пригородных перевозках. АО «Байкальская ППК» с 9 по 12 мая обеспечит участникам и инвалидам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения по территории Бурятии с одним сопровождающим.
Оформить льготный бесплатный билет можно за 10 дней до даты отправления в кассах пригородного сообщения или в поезде на основании документа, удостоверяющего личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).
Как сообщал «Байкал-Daily», также для ветеранов будет действовать льготная акция на авиаперевозках. Билет из Улан-Удэ в Москву можно будет приобрести за 264 рубля.
Ветераны из Бурятии весь май смогут ездить на поездах бесплатно
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