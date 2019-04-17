Акция будет действовать всего одну неделю в мае
В Бурятии ветераны Великой Отечественной войны смогут улететь в Москву за 264 рубля. Речь идёт о пенсионерах, родившихся до 1940 года, и лиц, сопровождающих инвалидов Войны 1 группы.
С 10 апреля в авиакомпании «Сибирь» (S7) можно оформить льготные билеты по маршруту Улан-Удэ - Москва - Улан-Удэ. Цена в одну сторону за билет составит 264 рубля. Акция действует с 6 по 12 мая 2019 года.
В пресс-службе республиканского минтранса уточнили, что сумма уже включает в себя аэропортовые сборы.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом из Улан-Удэ в Москву будут летать три авиакомпании. О приходе новой авиакомпании сегодня сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ветераны смогут улететь из Улан-Удэ в Москву за 264 рубля
Общество, Фото:
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