Дамба Аюшеев о бурятах: «Мы болтаемся между двумя языками»



В перспективе в конкурсе появится новое задание, где дети будут на основе созданных словарей переводить произведения русских классиков на бурятский язык.



- Мы должны доказать, что наш язык действующий, что мы можем переводить с французского, с английского и с любого другого языка, - резюмировал глава буддистов.









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Глава Буддийской традиционной Сангхи России Дамба Аюшеев заявил, что бурятский язык нужно возрождать на родном диалекте каждого бурятского рода. Об этом он рассказал 29 января на пресс-конференции в своей резиденции.- В Бурятии проживает около 50 родов бурятского народа. И так получилось, что у нас, так как мы жили далеко друг от друга, диалекты бурятского языка различаются. То есть бывает так, что жители двух сёл рядом не совсем понимают друг друга. Буряты очень гордятся различиями в диалекте. Есть такое качество у бурятского народа, что мы всегда говорим, что мы другие, лучше, у нас есть чем гордиться. Сегодня мы имеем очень много диалектов. Между собой мы разговариваем больше на русском именно потому, что бывают случаи, когда мы просто не понимаем друг друга, - рассказал Дамба Аюшеев.Для возрождения бурятского языка на всех диалектах Бурятская традиционная Сангха будет работать над созданием словарей. На сегодня уже создано три словаря.- Мы создаём словари. В перспективе мы должны создать в этом году 9 словарей, учитывая количество родов. В Кяхтинском, Джидинском, Селенгинском районах много родов. Будет создаваться много словарей. Для хонгодоров, например, создаём окинский словарь. На основе этого словаря будут созданы словари в Тункинском районе, затем в Закаменском. Сейчас мы создаём словарь у баргузинских и улюнских бурят. На основе этих словарей иркутские буряты будут возрождать свой язык, - продолжил глава буддистов.В каждом словаре будет более 7000 слов. Некоторые слова будут взяты из монгольских словарей.Основная проблема языка, по мнению Дамбы Аюшеева, в том, что буряты знают язык только на бытовом уровне. Для выражения более глубокой мысли у них не хватает слов.- Мы вольно-невольно переходим на русский язык. И там тоже мы чужаки. Мы болтаемся между двумя языками. Исходя из этого, надо возвращаться к истокам. Будут созданы словари. Нужно, чтобы в каждом районе был свой словарь. В него войдут все названия рек, озёр, гор и местности. Все знаменитые люди поселений войдут. Словарь будет так называемым «хранилищем», - добавил Пандито Хамбо Лама.По словам главы буддистов, бурятский язык возродится тогда, когда буряты начнут писать повести, романы именно на своём родном диалекте, а не обязательно на литературном хоринском диалекте.- Вот таким образом наш бурятский язык будет развиваться с пониманием, с толком. И, в конечном счете, получится, что бурятский язык самый богатый. У нас будет 50 диалектов, 50 словарей. Мы одно русское слово можем говорить десятью разными словами. И при этом ни один род не сможет сказать, что я говорю правильнее, чем другой, - заявил Дамба Аюшеев.Дамба Аюшеев продолжает работу по возрождению и развитию бурятского языка. Так ежегодно раз в два-три месяца в Иволгинском дацане проходит конкурс по бурятскому языку «Эхэ хэлэн – манай баялиг».